Bra partecipa a GreenUP Piemonte: rigenerazione ambientale urbana

Bra è tra i 31 Comuni piemontesi che partecipano a “GreenUP: una nuova strategia di sostenibilità per le aree urbane”, il progetto presentato ieri, 23 febbraio 2026, presso il Grattacielo Piemonte, promosso da Fondazione Agrion e Regione Piemonte insieme a Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e ANCI Piemonte e con la collaborazione di Asproflor, Betacom, Diagram, Viso-Drones e dell’Istituto superiore G. Vallauri di Fossano.

Il progetto pilota si pone l’obiettivo di affiancare le amministrazioni comunali nel lavoro di gestione delle aree verdi e dei terreni extra agricoli, per diventare attori protagonisti di un’azione concreta volta allo sviluppo di pratiche ambientali innovative e sostenibili.

GreenUp Piemonte nasce dall’esigenza di trasformare la manutenzione del verde pubblico in un investimento, capace di generare impatto ambientale, sociale ed economico misurabile – spiegano da Fondazione Agrion –. Utilizzeremo strumenti innovativi per monitorare lo stato delle aree verdi, dall’assorbimento di CO₂ alla biodiversità e per favorire la partecipazione attiva dei cittadini”.

Si tratta di un percorso biennale strutturato di analisi e pianificazione, finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento del patrimonio verde urbano secondo un approccio fondato su dati oggettivi e misurabili, applicando un sistema di analisi in grado di valutare lo stato di sostenibilità ambientale e definire interventi mirati, monitorabili e verificabili nel tempo. Un sistema innovativo, fondato su dati accessibili e trasparenti, che renderà cittadini e amministrazioni protagonisti di una gestione più sostenibile e consapevole del territorio.

All’avvio del progetto, ieri in Regione Piemonte, ha rappresentato la Città di Bra il consigliere comunale presidente della commissione Ambiente Raimondo Testa. Tra gli interventi, anche quello di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che – in un messaggio audio – ha sottolineato l’importanza delle aree verdi urbane quali strumenti fondamentali di mitigazione climatica.

“Siamo felici di far parte del panel pilota di GreenUp Piemonte – commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessora all’Ambiente Francesca Amato -. Un progetto che sostiene e rafforza le scelte dell’Amministrazione, verso politiche ancora più strutturali a livello di sostenibilità ambientale”.

(em)