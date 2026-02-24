Alba: intitolata la scuola media del Mussotto a Giulio Parusso

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro porta ufficialmente il nome di “Giulio Parusso Storico (1941-2014)”.

La cerimonia di intitolazione si è svolta oggi, martedì 24 febbraio 2026, nei locali scolastici di via Cesare Delpiano, alla presenza di numerose autorità, rappresentanti delle istituzioni, familiari, amici e cittadini.

A fare gli onori di casa il sindaco Alberto Gatto con tutta la Giunta e la dirigente scolastica Elena Maria Ciarli. La mattinata, moderata dall’attore albese Paolo Tibaldi e animata dal coro della scuola, ha visto interventi e testimonianze dedicate alla figura di Giulio Parusso, storico e intellettuale profondamente legato al quartiere Mussotto e alla città.

Sono intervenuti la nipote Elisa Giacosa, gli amici dell’Associazione Culturale Giulio Parusso Roberto Ponzio e Giuseppe Gobino (presidente e direttore), il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il presidente del Comitato di Quartiere Mussotto Giovanni Lano, il parroco don Franco Gallo, e Bianca Roagna, attuale direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio, guidato per primo proprio da Parusso. A svelare la targa, la moglie Lucia Tibaldi insieme al sindaco.

L’intitolazione è nata su impulso del Comitato di Quartiere Mussotto, riconoscendone l’impegno straordinario nella crescita culturale della comunità, in particolare delle giovani generazioni. Un percorso complesso e condiviso, che ha ottenuto i pareri unanimi di tutti gli enti coinvolti, tra cui la Commissione comunale per la Toponomastica, la Giunta comunale, il Consiglio d’Istituto, il Collegio Docenti, la Prefettura di Cuneo e la Deputazione di Storia Patria.

Giulio Parusso, nato e vissuto al Mussotto, è stato ricordato come giornalista, storico e studioso appassionato di storia locale, con particolare attenzione al Medioevo e all’Ottocento, oltre che ai temi dell’ambiente e del costume. È stato per anni capo dell’Ufficio stampa del Comune di Alba, ideatore e primo direttore del Centro Studi Beppe Fenoglio, collaboratore di numerose riviste e autore di diverse pubblicazioni. Nel 2017 il Centro Studi gli ha dedicato la sala didattica, mentre la Giostra delle Cento Torri di Alba gli ha conferito alla memoria il titolo di “Amico di Alba”. Nel 2021 una via di Corneliano d’Alba è stata intitolata a suo nome.

Il sindaco Alberto Gatto: «Durante questa bella mattinata abbiamo intitolato la scuola media del Mussotto a Giulio Parusso, una figura molto importante per la nostra comunità. Parusso era nato proprio al Mussotto e ha dedicato la sua vita a raccontare e studiare la storia di Alba e del territorio. Giornalista, storico, appassionato divulgatore, per anni ha lavorato anche per il Comune, impegnandosi a far conoscere soprattutto ai più giovani le vicende, i personaggi e le radici della nostra città. Intitolare a lui la scuola del suo quartiere è un modo semplice ma significativo per dire grazie a una persona che ha creduto nella cultura come strumento di crescita e consapevolezza. Un gesto che tiene viva la memoria e la rende parte della vita quotidiana delle nuove generazioni. Grazie alla Commissione Toponomastica, al Comitato di Quartiere Mussotto d’Alba, all’Associazione Culturale Giulio Parusso, ai familiari e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo momento».

