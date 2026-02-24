9° Concorso “Il territorio in tavola”: ecco i vincitori (FOTO e VIDEO)

La Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa di Guarene, in collaborazione con Alba Accademia Alberghiera di Alba, ha organizzato il 9° concorso “Il territorio in tavola” tra le scuole alberghiere professionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna finalizzato alla preparazione di piatti inediti con ingredienti principali la Pera Madernassa, la Robiola d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP e il Moscato d’Asti.

Dopo le precedenti edizioni, quando le scuole gareggiavano con la presentazione di piatti sia salati sia dolci in un’unica classifica, da questa edizione si è deciso di sdoppiare il concorso ammettendo un massimo di 6 squadre finaliste per la cucina ed altrettante per la pasticceria stilando due classifiche separate. In questo modo le squadre sono state ospiti dell’organizzazione per due giorni utilizzando separatamente la cucina “Master Chef” a postazioni individuali di Alba Accademia Alberghiera nella due giorni di gare che si sono tenute ieri, lunedì 23 febbraio, ed oggi, martedì 24. Presso la sede di APRO Formazione si è tenuta la presentazione ufficiale delle squadre, la relazione sullo svolgimento del concorso a cura del Presidente di Giuria e la cerimonia di premiazione.

La giuria che ha valutato i piatti preparati dalle squadre, è stata composta da Luciano Tona (Direttore Accademia Bocuse d’or Italia in qualità di presidente di giuria), Fabrizio Ventura (Confraternita del bollito, della Fassona e della pera Madernassa), Tiziana Ciofani (Chef di Alba Accademia Alberghiera), Sarah Scaparoni (giornalista), Domenico Pavan (presidente Federazione Italiana Cuochi di Cuneo), Giancarlo Rulfo (pasticcere). A trionfare sono state: la Formont Valsusa di Oulx per la sezione “Cucina” e l’Istituto Alberghiero De Filippi di Varese per la sezione “Pasticceria”.

Le squadre ammesse alla finale per la cucina e per la pasticceria arrivavano dalle seguenti scuole:

• Agenzia di Formazione Professionale delle COLLINE ASTIGIANE S.c.a r.l – Agliano Terme

• ISTITUTO DE FILIPPI -Varese

• Enaip Piemonte- CSF Settimo Torinese

• FORMONT VALSUSA – Oulx

• ISTITUTO SANTACHIARA ODPF – Sede Operativa Tortona

• C.i.o.f.s. F.p. Liguria – Sede operativa La Spezia

• Enaip Piemonte – CSF Alessandria

• FORMEDIL IMPERIA

Hanno contribuito alla realizzazione del concorso: Regione Piemonte, Città di Alba, città Creative Unesco per la Gastronomia, Comune di Guarene, Fondazione CRC, Banca d’Alba, Fondazione Natale Ferrario, Consorzio tutela nocciola Piemonte IGP, Consorzio Asti DOCG, Caseificio Longo.