Torna a Mondovì “ParalleleBipedi a confronto”: ci sarà Stefano Tacconi

Torna a Mondovì l’evento “ParalleleBipedi a confronto”: confermata la conduzione di Dario VERGASSOLA, la prima novità rispetto alle ultime due edizioni è il ritorno del Talk Show in Piazza Maggiore.

Si svolgerà la sera antecedente il 14° Campionato Italiano di Bocce Quadre che prenderà vita sabato 1 e domenica 2 agosto.

“Stiamo allestendo l’elenco degli ospiti che abbracceranno come sempre vari mondi: dallo sport alla musica, dalla tv alla scienza e dall’arte allo spettacolo. Preannunciamo che ci saranno grandi novità allo studio sia come scenografie che come Show; alcune le sveleremo in anticipo altre rimarranno celate in quanto sorpresa dello spettacolo- – spiegano dall’Associazione Bocce Quadre Mondovì – Ci teniamo a precisare che in un panorama in cui proliferano i TALK il format ParalleleBipedi a confronto si vuole differenziare in quanto è un TALK SHOW pensato e strutturato quindi per avere una veste “spettacolare”. Ad oggi il primo nome che sveliamo come ospite è STEFANO TACCONI ex calciatore che ha raggiunto l’apice della carriera con la Juventus e la Nazionale Italiana

Mondovì”.