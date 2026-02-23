Il prossimo appuntamento per visitare gratuitamente Palazzo Lascaris, sede dal 1979 del Consiglio regionale del Piemonte, è fissato per venerdì 20 marzo alle 17. Le sale auliche del palazzo barocco di via Alfieri saranno illustrate al pubblico dalle guide di TurismoTorino. Le visite si svolgono ogni terzo venerdì del mese, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: www.turismotorino.org/it/visita/eventi/visite-guidate/porte-aperte-a-palazzo-lascaris Anche sabato 21 marzo – in occasione della Giornata contro le mafie – il palazzo sarà eccezionalmente aperto al pubblico per le visite guidate (sempre su prenotazione) dalle 14 alle 18. Il percorso della visita si snoda attraverso l’atrio affrescato del palazzo costruito nel ‘600, la galleria Carla Spagnuolo in cui sono allestite le mostre temporanee, lo scalone monumentale e le sale auliche del piano nobile.