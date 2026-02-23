Calcio a 5, Serie A2 – La Futsal Cesena beffa nel finale l’Elledì!

Il gol a 24″ dalla sirena di Nicolò Pieri regala tre punti pesanti al Cesena nel 20° turno di Serie A2 Élite (Girone A). Prima sconfitta casalinga della stagione per l’Elledì FC.

Elledì FC – Futsal Cesena 4-5

Reti: Sandri (2), Rosano e Cerbone (Elledì); Gardelli, Traversari, Montalti, Hachimi e Pieri (Cesena)

LA PARTITA

Al Palasport di Caramagna Piemonte, la formazione di Roberto Osimani comincia forte e nei primi 4 minuti della gara trova due reti con i suoi due migliori marcatori: Gardelli e Traversari. I padroni di casa ci provano, ma la conclusione di Sandri si stampa sul legno. Al giro di boa, l’estremo difensore dei romagnoli centra lo specchio della porta e fa volare sul +3 i bianconeri (0-3). L’Elledì FC non demorde e si sblocca con una conclusione potente e precisa di Rosano (1-3). La doppietta di Sandri e il sigillo di Cerbone portano, in pochi minuti, avanti i gialloneri che completano così la rimonta (4-3).

Nel secondo tempo la Futsal Cesena impatta sull’azione da fallo laterale di Hachimi e mette a segno il 4-4. Rosano deve abbandonare il campo per l’espulsione (doppio giallo), ma nei due minuti d’inferiorità numerica i piemontesi stringono i denti e mantengono il punteggio in equilibrio: da segnalare in questa fase del match i due pali di Hachimi e compagni. Ripristinata la parità numerica, trova il montante anche Sorbo. Quando la sfida sembra volgere al termine, Pieri dalla distanza approfitta dell’uscita di Lamberti e, a 24″ dall’ultima sirena, condanna al ko l’Elledì.

I gialloneri torneranno in campo, in trasferta, sabato 28 febbraio con il Maccan Prata.