Serie B Femminile: la Freedom FC aspetta la corazzata Como al “Paschiero”

Supersfida al “Paschiero” per la Freedom FC Women che ospita, nel “Lunch Match” della diciottesima giornata di Serie B, la corazzata Como. Settimana particolare per le biancoblu: dopo la separazione fra la società e mister Vincenzo De Martino, la squadra è stata affidata a Michele Ardito, che torna sulla panchina cuneese dopo la salvezza centrata nel 2023-24 ed un’esperienza durata circa un anno in Granda. Reduci dal pari di Arezzo, Errico e compagne proveranno a mettere in difficoltà la capolista e finora dominatrice del campionato, cercando di sfruttare il fattore campo, uno stato di salute complessivamente buono ed un gioco, come consuetudine di questa stagione, sempre propositivo.

L’AVVERSARIA – Il Como 1907 è in testa alla Serie B: la formazione lacustre ha totalizzato 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Allenato da Selena Mazzantini, il team biancoblu può vantare una rosa di assoluto spessore: spiccano senza dubbio le stelle dell’ex Como Women, Napoli e Siviglia Elisa Mateu Del Estal (capocannoniere di squadra con 9 centri) e dell’ex Milan e Fiorentina Verònica Boquete, la centrocampista ex Napoli e Lazio Sofia Colombo, l’esperta attaccante ex Lazio, Sassuolo e Ternana Giuseppina Moraca. E poi, il colpo di mercato messo a segno lo scorso 23 gennaio: l’attaccante Valentina Giacinti, Hall of Fame del calcio italiano, tre volte capocannoniere di Serie A, due volte Campionessa d’Italia con la Roma, vincitrice di tre Supercoppe Italiane e di una Coppa Italia. Colonna per un decennio della Nazionale Italiana, Giacinti arriva dall’esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray. Tornando al Como, nell’ultimo turno ha superato 2-1 il Frosinone grazie alla doppietta di Pittaccio. Nel match di andata si imposero le comasche: 2-0 grazie ai gol di Del Estal e Boquete.

Ex – Sardu, Falloni (C)

Precedenti – 1 (1 vittoria Como)

Freedom FC Women-Como si disputerà domenica 22 febbraio (ore 12) allo “Stadio Fratelli Paschiero” di Cuneo, con apertura biglietteria dalle 11. Dirigerà l’incontro il sig. Leonardo Colombi di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Nannipieri di Livorno e Vincenzo Smecca di Carrara.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA (Domenica 22 febbraio ore 14.30)

Lumezzane-Bologna (sabato 21 ore 14.30)

San Marino Academy-RES Donna Roma (sabato 21 ore 14.30)

Hellas Verona-Cesena (sabato 21 ore 16)

Brescia-Venezia

Freedom FC Women-Como (ore 12)

Frosinone-Arezzo

Trastevere-Vicenza

CLASSIFICA

Como 44, Lumezzane 37, Cesena 34, Bologna 30, Brescia 26, RES Donna Roma 26, Freedom FC 24, Vicenza 21, Frosinone 20, Arezzo 19, San Marino Academy 18, Hellas Verona 17, Venezia 9, Trastevere 6.