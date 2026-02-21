Pronto a partire il punto di facilitazione digitale presso il Comune di Villafalletto

Il Consorzio Monviso Solidale ha all’attivo la gestione dei Punti di facilitazione digitale in 29 Comuni del territorio consortile. In questo senso, a partire da lunedì 23 febbraio ne sarà attivo anche uno presso il Comune di Villafalletto; sarà ubicato al piano terra, vicino all’ufficio della Polizia Municipale, e sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30 tutti gli ultimi lunedì del mese: 23 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio e 29 giugno.

Per prenotarsi e accedere al servizio è possibile chiamare il numero unico prenotazioni, 0171 1680375; o registrarsi sul sito retefacilitazionedigitale.it o, infine, mandare una e-mail a [email protected]. La prenotazione facilita l’accesso ed evita code, ma non è obbligatoria.

Il servizio è pensato per offrire un supporto pratico e indicazioni concrete da parte di giovani consulenti tecnici, appositamente formati, ai cittadini che vogliono comprendere meglio le potenzialità delle nuove tecnologie e il funzionamento dei dispositivi informatici o scoprire come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, sempre più diffusi e ormai quasi indispensabili.

Il servizio è gratuito per gli utenti ed è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 1.7.2. Gli altri punti di facilitazione sul territorio sono a Fossano, a Bene Vagienna, a Savigliano, a Cavallermaggiore, a Racconigi, a Barge e a Bagnolo Piemonte.

Gli sportelli di facilitazione erogano servizi di diverso tipo: forniscono assistenza e consulenze individuali sia su appuntamento sia in modalità ‘open day’ senza necessità di prenotazione.

I facilitatori digitali si propongono di colmare il digital divide in ambito sociale, assistenziale e sanitario al fine di permettere a ciascun cittadino l’accesso ai servizi erogati da Pubbliche Amministrazioni, imprese ed enti del Terzo settore.