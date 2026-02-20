Uscito “Il libro della buonanotte” della montatese Miriam Morone

Questo libro è per bambine e bambini sognatori e viaggiatori. Si può viaggiare con il corpo (per esempio quando si va in vacanza), ma anche con la mente (come quando si fa un sogno a occhi aperti o mentre si dorme). Uno dei modi migliori per farlo è la lettura, quando ci si abbandona alle parole e ci si lascia guidare dalle narrazioni.

Tra mostriciattoli paurosi e piccoli Robot che sognano di diventare umani, tra pirati che alle scorribande per i mari preferiscono leggere sotto le stelle e gatti che sanno scacciare gli incubi dei bambini, scopriamo mondi fantastici e sperimentiamo una prospettiva diversa. Zeus viaggia nel tempo per andare a vedere com’è il futuro e i pini lasciano la pineta per esplorare il mondo. Ancora, c’è una famiglia che per le ferie sceglie di visitare un mondo sottosopra. E molto altro, giocando sempre ad allargare lo sguardo.

L’autrice

Miriam Morone è una psicologa psicoterapeuta di Montà. Tra le altre cose si occupa di genitorialità e di etnopsicologia. Curiosa, sognatrice a occhi aperti e chiusi, da sempre naviga attraverso le storie, quelle che ascolta e quelle che crea.

Cose Note Edizioni

