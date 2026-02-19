Tra Alpi di Cuneo e Liguria il Tartufo Nero incontra il mare

Nella suggestiva cornice dell’Hotel Europa Palace, nel cuore di una città già proiettata verso il clima del Festival, si è svolto nei giorni scorsi l’evento stampa “Il Tartufo Nero incontra il mare. Sapori ed esperienze dalle Alpi di Cuneo al Mar Ligure”. L’iniziativa rientra nel progetto “Un viaggio sensoriale alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero”, ideato e promosso dall’Atl del Cuneese con il co-finanziamento della Regione Piemonte.

Obiettivo del progetto è la valorizzazione del Tartufo Nero del Cuneese e la formazione degli operatori del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza, affinché il prodotto venga presentato e utilizzato correttamente, esaltandone qualità e peculiarità.

L’evento ha rappresentato anche un momento di racconto del legame storico tra Piemonte e Liguria, territori uniti da scambi, relazioni e da una comune visione di qualità e ospitalità. Dalle montagne al mare, dalla cucina di terra a quella marinara, le due regioni dialogano trovando nella gastronomia e nel turismo un terreno privilegiato di collaborazione. La giornata si è aperta con un appuntamento formativo all’Istituto di Istruzione Superiore “E. Ruffini – D. Aicardi” di Arma di Taggia, dove si è tenuta una lezione didattica seguita da un’analisi sensoriale dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte di cucina, pasticceria e ricevimento. L’incontro, condotto da Natale Romagnolo, giudice del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba, ha approfondito caratteristiche, valore gastronomico e corrette modalità di utilizzo del Tartufo Nero.

Presenti anche i protagonisti dello show-cooking pomeridiano: il resident chef dell’Hotel Europa Palace, Alessandro Schiavon, ligure, e lo chef piemontese Andrea Serale. Davanti a 120 studenti e ai loro insegnanti, i due professionisti hanno condiviso esperienze e percorsi, offrendo un esempio concreto di passione e dedizione.

«Dopo aver promosso la conoscenza del Tartufo Nero presso istituti alberghieri e operatori del nostro territorio, quest’anno lo abbiamo portato anche in Liguria», ha dichiarato la presidente dell’Atl del Cuneese, Gabriella Giordano, ringraziando la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco per aver accolto l’iniziativa.

Il momento centrale della giornata è stato lo show-cooking, preceduto da un’ulteriore analisi sensoriale guidata da Romagnolo. Davanti a giornalisti e addetti ai lavori, Schiavon e Serale hanno posto il Tartufo Nero del Cuneese al centro di creazioni che hanno unito mare e terra, in un dialogo gastronomico tra identità e innovazione.

«Siamo orgogliosi di aver potuto contare su un giovane talento cuneese come Andrea Serale», ha sottolineato il direttore dell’Atl del Cuneese, Daniela Salvestrin. Ex allievo dell’Istituto Alberghiero “G. Giolitti” di Mondovì, nel 2022 Serale è stato premiato come miglior allievo degli istituti alberghieri italiani ed è oggi membro della Nazionale Italiana Cuochi, impegnata nella preparazione ai Mondiali in Galles il prossimo maggio.

«Attraverso la valorizzazione di prodotti straordinari come questi possiamo promuovere un sistema turistico integrato che unisca natura, enogastronomia, mare e montagna», ha aggiunto il presidente di Visit Piemonte, Silvio Carletto.

Quattro le portate presentate: “Radici piemontesi” (uovo CBT con crema di sedano rapa e topinambur, olandese alla nocciola Piemonte e Tartufo Nero, a cura di Serale); “Riso, Gambero e Tartufo Nero” (risotto carnaroli alla robiola di Roccaverano con gambero rosso di Sanremo, Schiavon); “Faraona, Scampo e Tartufo Nero” (rollatina di faraona ripiena di scampi e Tartufo Nero, Schiavon); e il dessert “La Trifola Nèira” (ganache bianca e porcino, Tartufo Nero e caffè, Serale). In abbinamento, i vini dell’azienda L’Autin di Barge e l’olio extravergine dell’azienda Roi di Badalucco.

Il momento conclusivo, che è culminato con la presentazione e degustazione delle quattro portate, nella panoramica terrazza posta al 6° piano dell’Europa Palace, è stato nobilitato dalla presenza di numerose autorità di Liguria e Piemonte, a confermare i legami tra i due territori. Sul fronte piemontese, oltre ai già citati Silvio Carletto, Gabriella Giordano e Daniela Salvestrin, erano presenti anche Mariano Occelli, vicepresidente dell’Atl e il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi. In rappresentanza della Liguria erano presenti gli assessori regionali Alessandro Piana (agricoltura) e Luca Lombardi (turismo); il presidente della Camera di Commercio delle Riviere Liguri Enrico Lupi; l’amministratore della Dmo Riviera dei Fiori Marco Benedetti; l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni e il presidente del cda del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco; i sindaci Fulvio Gazzola (Dolceacqua) e Flavio Di Muro (Ventimiglia) con l’assessore Serena Calcopietro.

L’Atl del Cuneese ha infine ringraziato la famiglia Lagorio, proprietà dell’Hotel Europa Palace, per l’ospitalità e il supporto organizzativo che ha reso possibile l’iniziativa in una cornice di alto prestigio.