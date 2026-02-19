Le Coop che nascono dai bisogni sono il futuro nel Sud Piemonte

“La cooperazione nasce quando qualcuno decide che un problema non può restare un problema”.

È una frase in cui si può riassumere lo spirito con cui il sistema cooperativo di Cuneo, Asti ed Alessandria continua a muoversi. Due anni dopo la costituzione dell’unione nel 2023, la seconda Assemblea di Confcooperative Piemonte Sud, l’11 febbraio a Cuneo, ha restituito l’immagine di una realtà solida, radicata e capace di leggere con lucidità le trasformazioni in corso. Nel suo intervento, il presidente Mario Sacco ha ricordato che «la cooperazione tiene insieme sviluppo economico e valore sociale», sottolineando come questa integrazione sia oggi un elemento imprescindibile per affrontare le sfide dei territori. Il vicepresidente vicario Alessandro Durando ha insistito sulla necessità di valorizzare «la trasversalità dei nostri mondi, una risorsa enorme», mentre il presidente regionale Tino Cornaglia ha definito l’Unione «un melograno: tante realtà diverse, unite da una stessa struttura».

Dalle montagne cuneesi alla pianura alessandrina, passando per Langhe, Monferrato e Roero, la cooperazione rappresenta una presenza stabile e riconoscibile. Il sistema conta 385 cooperative, 35.000 soci, 15.000 occupati e un fatturato complessivo di 1,5 miliardi di euro. A questi numeri si aggiunge il peso del credito cooperativo: 9 BCC, 12 miliardi di raccolta diretta, 150.000 soci e 1.500 lavoratori. Una rete che attraversa un territorio Unesco, unendo borghi, città e colline, e che non solo produce economia, ma garantisce servizi, lavoro e coesione sociale.

La cooperazione nasce sempre da un’esigenza concreta: un servizio che rischia di scomparire, un gruppo di lavoratori che vuole salvare il proprio impiego, produttori agricoli che devono difendere il reddito, famiglie che cercano risposte per i più fragili. Ogni cooperativa è la trasformazione di un bisogno in un progetto, di un problema in un’impresa. È un modello che parte dal basso, costruito sulle relazioni e sulla capacità di organizzarsi insieme. Nel Sud Piemonte, questa dinamica è particolarmente evidente: la cooperazione non è un’alternativa residuale, ma spesso la risposta più efficace a problemi che né il mercato né il pubblico, da soli, riescono a risolvere. La sua forza sta nella capacità di adattarsi, di leggere i cambiamenti, di intervenire dove serve, con strumenti flessibili e una governance partecipata.

Negli ultimi anni, il sistema ha vissuto una trasformazione significativa. Le cooperative non sono più semplici contoterzisti, ma imprese strutturate, capaci di investire, innovare e assumere responsabilità imprenditoriali. L’agricoltura rappresenta oltre il 50% del fatturato dell’intera organizzazione territoriale: la cooperazione agricola presidia filiere, valorizza produzioni di eccellenza e reinveste sul territorio. Il welfare e la sanità concentrano più della metà degli occupati, con cooperative che garantiscono servizi essenziali, spesso in contesti dove il pubblico da solo non riuscirebbe a rispondere. Le Bcc, con 198 sportelli in 122 comuni, sono un presidio nei territori più periferici, sostenendo famiglie, imprese, artigiani e agricoltori con un modello di finanza radicata e responsabile. Accanto a questi settori, costruzioni, logistica, servizi, cooperative di comunità, cultura, turismo, sport e consumo completano un mosaico che incide in modo concreto sulla qualità della vita delle persone.

Confcooperative Piemonte Sud si distingue per la sua trasversalità: un ecosistema che copre a 360° i bisogni delle comunità locali. Al suo interno operano le Federazioni settoriali – Agripesca, Habitat, Sanità, Federcasse, Consumo e Utenza, Cultura Turismo Sport, Lavoro e Servizi, Federsolidarietà – che rappresentano e coordinano le cooperative dei diversi comparti produttivi, garantendo una lettura puntuale dei bisogni e contribuendo alla definizione delle strategie territoriali. Questa struttura permette di integrare competenze, esperienze e visioni, trasformando la cooperazione in un sistema capace di incidere in modo trasversale sullo sviluppo locale. Le Federazioni sono anche il luogo in cui si costruiscono politiche condivise, si analizzano i trend, si individuano le priorità.

La missione dell’unione è chiara: rappresentare, sostenere e valorizzare il sistema cooperativo delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, promuovendo uno sviluppo economico e sociale fondato sulla partecipazione, sulla responsabilità e sulla coesione delle comunità locali. Significa rafforzare la competitività delle imprese, accompagnare innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica, promuovere co-programmazione e co-progettazione, garantire qualità del lavoro, valorizzare le nuove generazioni e costruire comunità resilienti. È un modello che unisce economia e società, sviluppo e inclusione, e che trova nella cooperazione uno strumento concreto per affrontare le sfide del presente: sostenibilità, invecchiamento della popolazione, trasformazioni del lavoro, fragilità sociali.

La cooperazione vive di partecipazione. Nel 2025, molte sono state le occasioni di confronto e i traguardi raggiunti: nuove imprese, nuovi servizi, nuovi progetti. Ogni cooperativa è una piccola democrazia economica, dove i soci decidono, partecipano, costruiscono. È questo coinvolgimento a rendere il sistema solido e capace di guardare avanti. La presenza capillare delle cooperative e delle Bcc nei territori più periferici garantisce continuità, accesso ai servizi e presidio sociale, contribuendo a contrastare lo spopolamento e a mantenere vive le comunità locali. In un contesto in cui molte aree interne rischiano di perdere popolazione e servizi, la cooperazione rappresenta una delle poche infrastrutture sociali ancora in grado di fare la differenza.

La fotografia restituita dall’Assemblea dell’11 febbraio è quella di un sistema che cresce, si consolida e si rinnova. Un sistema che nasce dai problemi, ma non si lascia definire da essi. Un sistema che trasforma bisogni in impresa, territori in comunità, sfide in opportunità. Confcooperative Piemonte Sud è oggi una realtà che tiene insieme economia, lavoro, servizi e coesione sociale. Una storia collettiva che continua a evolvere, con radici solide e uno sguardo rivolto al futuro.

E forse è proprio questo il tratto più distintivo della cooperazione nel Sud Piemonte: la capacità di restare ancorata ai territori senza smettere di cambiare. Una rete che cresce perché ascolta, innova perché partecipa, resiste perché si rinnova. Una comunità economica che non promette soluzioni facili, ma costruisce risposte concrete. E che, anche quando il contesto è complesso, continua a muoversi nella stessa direzione: tenere insieme le persone, i luoghi e il loro futuro, con la convinzione che nessuna comunità debba affrontare da sola le proprie sfide.