Rimini Expo ha ospitato la fiera internazionale Beer & Food Attraction, nel corso della quale si sono svolti i Campionati della Cucina Italiana 2026.

La manifestazione ha visto sfidarsi cuochi e cuoche professionisti in numerose categorie, dalla cucina calda alla pasticceria da ristorazione, dalla cucina vegetariana alla categoria Lady Chef, fino allo street food, accanto a competizioni dedicate agli studenti degli istituti alberghieri, tra cui il contest “Ragazzi Speciali” e il premio “Miglior Allievo Istituti Alberghieri”.

Proprio in quest’ultima categoria si è distinto Leonardo Castagnotto, studente del quinto anno dell’IIS Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì ed associato all’Associazione Cuochi Provincia Granda, che ha conquistato uno straordinario secondo posto assoluto a livello nazionale.

La prova prevedeva la realizzazione, entro il tempo massimo di 45 minuti, di un antipasto caldo a base di baccalà islandese, elaborato con tecniche innovative e nel rispetto dei principi di equilibrio e sana alimentazione.

Leonardo, seguito dal docente tutor Prof. Silvio Pellegrino e con la supervisione dello chef Andrea Serale, giovane e affermato membro della Nazionale Italiana Cuochi e consigliere dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, ha presentato il piatto: “Baccalà d’Islanda bardato al lardo di Arnad, purea di patate Bisalta e cialda al limone nero, demiglace al katsuobushi con composizione di microgreen e rape all’agro”, convincendo pienamente la giuria della Federazione per tecnica, creatività ed equilibrio gustativo.

Il percorso verso il successo iniziò nel mese di marzo dello scorso anno a Torino, durante la manifestazione Horeca, dove si svolsero le selezioni regionali che videro Leonardo Castagnotto guadagnarsi l’importante incarico di rappresentare il Piemonte ai Campionati Italiani 2026.

Il risultato ottenuto premia mesi di sacrificio, impegno e passione, con numerose sessioni di prova svolte nel tempo libero dagli impegni scolastici.

Un sentito ringraziamento va all’Associazione Cuochi Provincia Granda, all’Unione Regionale Cuochi Piemontesi, alla Dirigente scolastica Prof.ssa Donatella Garello ed a tutti i docenti dell’IIS Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì per il costante supporto e per aver contribuito a rendere questa esperienza un’importante occasione di crescita professionale e formativa.