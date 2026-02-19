Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Benese un piede (e mezzo) in semifinale! Castellettese vs Orange Cervere termina 2-3

Due gare disputate e due pianificate per la prossima settimana, i Quarti di Finale di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria entrano nel vivo seppur scaglionati.

Ipoteca il passaggio del turno la Benese che spazza via a domicilio il CB Sport Caramagna. Gli ospiti si impongono con un netto 0-4 griffato dalle reti di Jargba, Raimondo, Delpiano e Ghafir. Successo esterno anche per l’Orange Cervere che passa per 2-3 sul campo della Castellettese. Gara equilibrata e decisa dalle realizzazioni di Fissore (doppietta) e Boggione che rendono vani i gol casalinghi messi a segno da Ujca e Souker: qualificazione, comunque, ancora aperte con la Castellettese che ha dimostrato di poter dire la sua.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Quarti di Finale Andata

Olimpic Saluzzo – Carrù Magliano Alpi 25/02 Ore 21.00

Castellettese – Orange Cervere 2-3

CB Sport Caramagna – Benese 0-4

Piobesi – San Chiaffredo 25/02 Ore 21.00