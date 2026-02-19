Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Benese ed Orange Cervere staccano il biglietto per la semifinale

Due gare disputate e due pianificate per la prossima settimana, i Quarti di Finale di Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria entrano nel vivo seppur scaglionati.

Passa agilmente il turno la Benese che spazza via a domicilio il CB Sport Caramagna. Gli ospiti si impongono con un netto 0-4 griffato dalle reti di Jargba, Raimondo, Delpiano e Ghafir. Più sofferta, invece, la vittoria esterna dell’Orange Cervere che vola in Semifinale espugnando per 2-3 sul campo della Castellettese. Gara equilibrata e decisa dalle realizzazioni di Fissore (doppietta) e Boggione che rendono vani i gol casalinghi messi a segno da Ujca e Souker.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Quarti di Finale

Olimpic Saluzzo – Carrù Magliano Alpi 25/02 Ore 21.00

Castellettese – Orange Cervere 2-3

CB Sport Caramagna – Benese 0-4

Piobesi – San Chiaffredo 25/02 Ore 21.00