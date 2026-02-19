Con Confindustria Cuneo il futuro ad alta quota: scenari e investimenti per una montagna che crea valore

La ribalta della montagna passa anche attraverso un cambio di prospettiva: da “margine” a spazio in cui si costruiscono sviluppo e coesione. In Piemonte il tema è particolarmente attuale con l’aggiornamento dei criteri di definizione dei territori montani, che incide su perimetri e strumenti di intervento. In questo quadro si inserisce “Il futuro ad alta quota”, un’occasione di confronto tra imprese, istituzioni e territorio sulle nuove traiettorie delle terre alte e delle aree interne, a partire dalle osservazioni e dall’analisi di Andrea Ferrazzi.

Mercoledì 25 febbraio, alle 17, Confindustria Cuneo proporrà un momento di riflessione dedicato a idee, scelte e investimenti per una montagna che crea valore. Il punto di partenza è la presentazione del volume “Il futuro ad alta quota” (Rubbettino Editore), che mette a fuoco il potenziale dei territori montani come spazio in cui attivare anche nuove opportunità di lavoro, filiere e servizi, rafforzando le connessioni tra imprese, istituzioni e mondo della conoscenza.

Ad aprire i lavori sarà Angelo Gaja, in dialogo con Giuliana Cirio, direttore generale Confindustria Cuneo. Seguirà l’intervento dell’autore, Andrea Ferrazzi, anche direttore di Confindustria Belluno Dolomiti.

La seconda parte dell’incontro è dedicata alla tavola rotonda sul ruolo dei territori montani, con la voce di istituzioni e di imprese che investono nelle terre alte. Al confronto, aperto dall’intervento dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, parteciperanno Daniela Balestra, presidente Confartigianato Cuneo; Marco Bussone, presidente nazionale Uncem; Alessia Giorgia Caramello, imprenditrice; Anna Giorgi, delegata ai temi montani dell’Università degli Studi di Milano – Unimont sede di Edolo e Sabrina Rocchia, sindaco di Pietraporzio. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria di Fredo Valla, regista, documentarista e sceneggiatore. Le conclusioni saranno affidate a Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo. Modera Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo.

L’incontro si terrà presso il Circolo degli Industriali, Via Vittorio Bersezio 9, Cuneo.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su confindustriacuneo.it/calendario. Per informazioni: [email protected], tel. 0171 455 583.