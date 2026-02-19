Casa, la crisi silenziosa arriva anche nella Granda

Per anni il tema della casa è rimasto ai margini del dibattito locale, percepito come emergenza delle grandi città e non della Granda. Oggi non è più così. Dati, esperienze sociali e dinamiche di mercato indicano che anche la provincia di Cuneo sta entrando in una fase critica dell’abitare, tanto da spingere istituzioni, associazioni e parti sociali ad aprire un confronto pubblico strutturato, culminato nel percorso degli Stati Generali dell’Abitare promosso dal Comune. I dati e le testimonianze raccolte in questi appuntamenti raccontano una realtà complessa, spesso sottovalutata a livello nazionale, ma sempre più urgente per il futuro sociale ed economico del territorio. I numeri parlano chiaro: nelle principali città della Granda la quota di abitazioni sfitte oscilla mediamente tra il 19% e il 30%, con punte significative a Mondovì e Cherasco. Parallelamente crescono gli affitti brevi e diminuiscono quelli di lungo periodo, mentre la domanda di alloggi accessibili continua a salire. Una dinamica che riflette una trasformazione più ampia del mercato abitativo e del ruolo stesso della casa, sempre più centrale nella ridefinizione delle possibilità di vita per giovani, lavoratori e famiglie.

La visione delle istituzioni: intervenire da subito e guardare all’Europa

Per Marco Buttieri, presidente di Federcasa e vicepresidente di Atc Piemonte Sud, la questione abitativa si divide in due grandi aree: la “fascia grigia”, composta da famiglie con redditi troppo alti per l’edilizia popolare ma insufficienti per il libero mercato, e la “fascia nera”, che riguarda chi ha diritto alla casa pubblica. «In provincia di Cuneo – spiega – la situazione ricalca quella nazionale: abbiamo una quota significativa di alloggi pubblici vuoti e graduatorie con centinaia di domande. Senza un piano casa nazionale e risorse dedicate al recupero degli alloggi esistenti, il sistema non può reggere». Le cause sono molteplici: desertificazione delle valli, mancanza di servizi, canoni molto bassi che non consentono manutenzioni adeguate e soprattutto assenza di investimenti strutturali. Senza un progetto integrato, sottolinea Buttieri, si rischia di agire solo “a colpi di emergenza” e non di risolvere la radice del problema. Accanto alla dimensione nazionale, oggi si apre un’opportunità nuova e importante a livello europeo. La recente iniziativa sul Piano Casa dell’Unione Europea propone di inserire l’abitare tra le politiche sociali comunitarie, con linee guida per sostenere gli Stati membri nella rigenerazione urbana, nel finanziamento dell’housing sociale, e nella conversione di immobili sfitti in alloggi a canone sostenibile. La strategia europea sottolinea l’importanza di strumenti di garanzia per inquilini e proprietari, meccanismi di incentivazione fiscale e piani di rigenerazione urbana che colleghino i fabbisogni abitativi alle esigenze di lavoro, mobilità e servizi. Per Buttieri, questa spinta dall’Unione può dare sostanza e prospettiva alle politiche locali se accompagnata da progettualità concrete: «L’Europa ci indica una direzione, ma i territori devono essere pronti con piani urbanistici, programmi di recupero e un approccio strategico che superi l’improvvisazione».

La voce dei piccoli proprietari: «Affittare lungo deve tornare a essere una scelta sicura»

Dal lato dei proprietari, Vittorio Nicolino dell’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Cuneo evidenzia come il vero nodo sia la sostenibilità economica e giuridica dell’affitto. La lentezza degli sfratti, il rischio di morosità e l’incertezza normativa rendono l’affitto lungo una scelta percepita come rischiosa, soprattutto per chi possiede un solo immobile, frutto di risparmi familiari. «Molti piccoli proprietari – osserva Nicolino – hanno un solo bene, spesso un appartamento ereditato o frutto di una vita di risparmi. Il rischio di restare senza entrate e di affrontare anni di procedimenti giudiziari scoraggia molti dall’affittare in forma stabile». Per questo, spiega, le associazioni stanno lavorando su accordi territoriali che rendano i contratti a canone concordato più convenienti e sicuri, sfruttando strumenti come la cedolare secca ridotta e agevolazioni fiscali.

Sul tema degli affitti brevi, Nicolino invita a evitare semplificazioni: «Chi faceva affitti brevi continua a farli, ma molti piccoli proprietari preferiscono ancora il lungo periodo per stabilità e semplicità gestionale; il vero problema resta la sicurezza dell’investimento». L’esperienza normativa della Toscana, dove la Regione ha introdotto strumenti di regolamentazione delle locazioni brevi e turistiche in forma non imprenditoriale, è citata da Nicolino come esempio di come un territorio possa governare in modo equilibrato il rapporto tra turismo e residenzialità, senza penalizzare chi cerca una casa per viverci.

L’analisi degli inquilini: «Affitti troppo alti rispetto ai redditi»

Sul fronte sindacale, Nicola Miraglio del Sunia Cgil mette al centro la sostenibilità economica: affitti troppo alti rispetto ai salari, spese condominiali crescenti e scarsità di alloggi disponibili rendono sempre più difficile trovare casa, anche per chi lavora. «Oggi anche chi ha un lavoro stabile fatica a sostenere un affitto: la casa è diventata un fattore di esclusione», sottolinea Miraglio. Per il sindacato degli inquilini, non bastano strumenti fiscali per i proprietari: servono tutele reali per gli inquilini, fondi di garanzia che coprano la morosità, interventi pubblici sull’housing sociale e una strategia nazionale che guardi al lungo periodo. «Molti proprietari temono la morosità e preferiscono lasciare gli alloggi vuoti o scegliere l’affitto breve – spiega – ma così si alimenta un circolo vizioso che indebolisce ulteriormente il mercato degli affitti stabili». Il nodo, secondo Miraglio, è proprio la mancanza di un progetto politico complessivo che colleghi mercato, pubblico e tutela sociale, e che trovi nell’abitare non solo un diritto ma anche un volano per l’economia e il welfare locale.

“Stati Generali dell’Abitare”: Cuneo apre il confronto per una strategia locale

In questo contesto, il Comune di Cuneo ha promosso l’iniziativa degli “Stati Generali dell’Abitare”, un percorso di confronto con enti locali, associazioni, operatori e cittadini per costruire una strategia territoriale per la casa. Presentata alla città, questa piattaforma intende fare della casa non solo un tema sociale, ma un elemento centrale della pianificazione urbana e delle politiche pubbliche.

La crisi della casa non fa rumore, non riempie le piazze né domina i titoli dei telegiornali, ma cresce lentamente dentro le città europee e italiane fino a toccare anche territori considerati più protetti, trasformando l’abitare in una misura concreta della dignità sociale e della coesione delle comunità.

La presentazione della strategia ha messo al centro la necessità di guardare oltre l’emergenza, definendo interventi strutturati che possano dare risposte nelle diverse fasi della vita: dall’ingresso nella prima abitazione per i giovani, alla stabilità per le famiglie, fino alla qualità dell’abitare per anziani e lavoratori. Secondo gli organizzatori, la logica è quella di passare da una visione frammentata a un piano integrato che colleghi le esigenze residenziali alle dinamiche economiche, demografiche e infrastrutturali di un territorio che spazia dalla città alle aree montane. Un impegno che richiede continuità amministrativa, risorse adeguate e partecipazione civica capace di sostenere le scelte condivise.

Una questione di futuro dei territori

Le tre prospettive – pubblico, proprietari e inquilini – partono da esigenze diverse ma convergono su un punto: la casa non è solo un tema sociale, ma anche economico e demografico. Dove mancano alloggi accessibili, le imprese faticano ad attrarre lavoratori, i giovani non restano e i centri cambiano identità. Allo stesso tempo, un patrimonio immobiliare inutilizzato è una risorsa che il territorio non può sprecare.

Il dibattito aperto a Cuneo lascia intravedere un segnale positivo: dopo anni di politiche frammentate, istituzioni, associazioni e sindacati tornano a parlarsi con l’obiettivo di ricostruire un equilibrio tra diritto all’abitare, sostenibilità economica e sviluppo locale.

Perché, come ricordava Cesare Pavese, «un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via». Oggi, in provincia di Cuneo, la sfida è far sì che quel paese resti un luogo in cui tornare e, soprattutto, abitare.