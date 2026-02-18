Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving: nuovi volti, nuove storie, stessa energia

Un circuito che cresce perché non smette mai di partire: dalle prime palline colpite nei circoli di casa fino ai campi che profumano di grande tennis. Il Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving si prepara a una nuova stagione di gare, incontro e formazione, con migliaia di giovani pronti a vivere un’esperienza che mette insieme competizione, divertimento e valori sportivi.

La ventunesima edizione del circuito resta dedicato a ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni porta con sé una novità importante: per la prima volta entra nel circuito anche il Friuli Venezia Giulia, ampliando ulteriormente la mappa della manifestazione e rafforzandone la dimensione nazionale.

Il calendario 2026, infatti, si annuncia particolarmente articolato: sono 122 gli appuntamenti complessivi, con 121 tornei di qualificazione distribuiti sul territorio e il Master Nazionale a chiudere la stagione estiva.

Tra le conferme più attese, il Master Finale a Roma, in programma dal 19 al 27 agosto 2026, che offrirà ai qualificati un appuntamento di prestigio, al Foto Italico.

Resta invariato anche l’altro grande momento conclusivo della stagione: il Master alla Rafa Nadal Academy, dal 2 al 5 novembre, tappa speciale che rappresenta un premio ed un’esperienza internazionale per i protagonisti del circuito.

«La forza di questo progetto è la continuità: ogni anno riparte dai circoli, dalle famiglie e dall’entusiasmo dei ragazzi che sono sempre al centro del progetto – spiega Rita Grande –. campionessa azzurra e organizzatrice della manifestazione –. Ogni stagione è una ripartenza: nuovi volti, nuove storie, la stessa energia nei circoli. L’allargamento al Friuli-Venezia Giulia e la conferma del Master Finale estivo a Roma aggiungono motivazioni forti e un traguardo ancora più concreto per chi sogna di misurarsi con il tennis “dei grandi”».

Al fianco della Federazione Italiana Tennis e Padel si conferma il sostegno di Ferrero con il progetto Kinder Joy of Moving, che promuove un’idea di attività sportiva centrata su partecipazione e benessere. «Il nostro impegno nasce dal metodo Joy of Moving: un approccio educativo che parte dal gioco e favorisce lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e relazionale dei bambini – sottolineano dall’azienda –. Nel Tennis Trophy questi principi diventano pratica quotidiana: un’esperienza in cui il movimento è un’occasione di crescita e di scoperta, oltre il risultato».

Confermata anche l’attenzione ai temi dell’inclusione: prosegue l’appuntamento con il wheelchair, con il Junior Wheelchair Tennis Trophy, all’ ottava edizione, parte integrante della manifestazione e momento riconosciuto di avvicinamento e confronto per i giovani atleti in carrozzina.

Le iscrizioni ai vari tornei in programma sono aperte sul portale myfitp all’interno del sito fitp.it. Per maggiori informazioni sulla manifestazione, è possibile visitare il sito tennistrophy.it.

Le telecamere di SuperTennis seguiranno alcune delle tappe più importanti del circuito, raccontando le emozioni e i momenti salienti della manifestazione sul canale 64 del digitale terrestre e in streaming su www.supertennis.tv.

