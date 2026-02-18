Il territorio in tavola: torna il concorso didattico gastronomico tra le Scuole Alberghiere Professionali

La Confraternita del Bollito, della Fassona e della Pera Madernassa di Guarene, in collaborazione con Alba Accademia Alberghiera di Alba, ha organizzato il 9° concorso “Il territorio in tavola” tra le scuole alberghiere professionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna finalizzato alla preparazione di piatti inediti con ingredienti principali la Pera Madernassa, la Robiola d’Alba, la Nocciola Piemonte IGP e il Moscato d’Asti.

Dopo le precedenti edizioni, quando le scuole gareggiavano con la presentazione di piatti sia salati sia dolci in un’unica classifica, da questa edizione si è deciso di sdoppiare il concorso ammettendo un massimo di 6 squadre finaliste per la cucina ed altrettante per la pasticceria stilando due classifiche separate. In questo modo le squadre saranno ospiti dell’organizzazione per due giorni e utilizzeranno separatamente la cucina “Master Chef” a postazioni individuali di Alba Accademia Alberghiera sia lunedì 23 febbraio 2026 sia martedì 24 febbraio 2026.

La giuria che valuterà i piatti preparati dalle squadre, è composta da Luciano Tona (Direttore Accademia Bocuse d’or Italia in qualità di presidente di giuria), Fabrizio Ventura (Confraternita del bollito, della Fassona e della pera Madernassa), Tiziana Ciofani (Chef di Alba Accademia Alberghiera), Sarah Scaparoni (giornalista), Domenico Pavan (presidente Federazione Italiana Cuochi di Cuneo), Giancarlo Rulfo (pasticcere). Durante la sessione di valutazione, prevista per martedì 24 febbraio 2026, verranno assaggiati prima i piatti che concorrono per la sezione di cucina e poi quelli della sezione di pasticceria.

Le squadre ammesse alla finale per la cucina e per la pasticceria provengono dalle seguenti scuole:

• Agenzia di Formazione Professionale delle COLLINE ASTIGIANE S.c.a r.l – Agliano Terme

• ISTITUTO DE FILIPPI -Varese

• Enaip Piemonte- CSF Settimo Torinese

• FORMONT VALSUSA – Oulx

• ISTITUTO SANTACHIARA ODPF – Sede Operativa Tortona

• C.i.o.f.s. F.p. Liguria – Sede operativa La Spezia

• Enaip Piemonte – CSF Alessandria

• FORMEDIL IMPERIA

Hanno contribuito alla realizzazione del concorso: Regione Piemonte, Città di Alba, città Creative Unesco per la Gastronomia, Comune di Guarene, Fondazione CRC, Banca d’Alba, Fondazione Natale Ferrario, Consorzio tutela nocciola Piemonte IGP, Consorzio Asti DOCG, Caseificio Longo.