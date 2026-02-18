Calcio a 5 Serie A2 Élite: l’Elledì saluta la Coppa Italia a testa alta

Dopo una prima frazione complicata chiusa sotto di 4 reti, una più che buona Elledì ci prova nella seconda parte della serata e rende meno amaro il risultato finale.

LA PARTITA

Alla Palestra Gozzano di Padova, l’Elledì FC scende in campo con diverse assenze illustri (out Dragone, Novo, Oanea e Rosano) e affronta la prima forza del Girone A di Serie A2 Élite.

I padroni di casa cominciano subito forte e si portano avanti con l’esperto Rafinha e raddoppiano con Barbieri al 7′ (2-0). I gialloneri rimangono bassi e provano a colpire in contropiede con Cerbone e Sandri, ma tra il 14′ e il 15′ sono ancora i veneti ad andare a segno con Benlamrabet e il classe 2009 Sottile (4-0). Mister Ganci prova anche a giocare la carta del portiere di movimento nelle ultime battute del primo tempo, ma all’intervallo rimangono 4 le lunghezze tra i due team.

Al 9′ della seconda frazione, Sandri trasforma il penalty conquistato da Dos Santos e sblocca i suoi dal dischetto (4-1). L’Elledì opta ancora per il power play, crea tanto, ma il Vinumitaly è pericoloso e colpisce dalla distanza il palo della porta sguarnita con Parrel.

A 2′ 32″ dalla fine, dopo il super intervento di Feverati su Cerbone, Sandri accorcia le distanze (4-2). I patavini rispondono subito con Parrel che rimette il +3 e chiudono di fatto la disputa.

Da segnalare l’ottima prestazione tra i pali di Arione, sostituto poi nel finale dall’altro canterano De Cesario, e degli altri ragazzi del settore giovanile della società presieduta da Dario Lamberti: Bertoldo, Negro, Rusciano e Principato.

L’Elledì FC tornerà sul parquet sabato 21 febbraio per il 20° turno di Serie A2 Élite, al Palasport di Caramagna Piemonte, contro la Futsal Cesena.

Vinumitaly Petrarca – Elledì FC 5-2

Reti: Rafinha, Barbieri, Benlamrabet, Sottile e Parrel (Petrarca); Sandri (2) (Elledì)