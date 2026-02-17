La quindicesima giornata del Girone A di Serie B maschile di pallavolo consegna una trasferta amara al Vbc Mondovì. In Liguria, la squadra allenata da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone si arrende 3-1 (25-15, 25-21, 20-25, 25-18) all’Albisola Pallavolo, settima in classifica, al termine di una partita purtroppo giocata soltanto a strappi. I “Galletti” non riescono a dare continuità alla prestazione e cedono contro un avversario che si dimostra più concreto nei momenti decisivi.
La sconfitta lascia Mondovì fermo a quota nove punti e fa tornare la quota salvezza a otto punti di distanza. Il Sant’Anna Tomcar, infatti, firma il colpaccio della giornata travolgendo a sorpresa la RES Volley per 3-0 e sale a 17, allontanandosi dalla zona calda. A complicare ulteriormente le cose, la Miretti Team Limbiate strappa un punto prezioso sul campo della capolista PVL BP Termosanitari Cirié, perdendo 3-2 ma dimostrando carattere in una trasferta proibitiva. I lombardi salgono a otto punti e si riportano a solo una lunghezza dal Vbc Mondovì.
In vetta, le sorprese non sono mancate. La PVL BP Termosanitari Cirié, pur vincendo comedetto contro Limbiate, perde un punto nel 3-2 e si ritrova ora in vetta insieme alla Gulliver Novi Pallavolo, che travolge il Volley Parella Torino 3-0. Entrambe guidano con 33 punti, seguite dal Volley 2001 Garlasco a 32 dopo il successo per 3-1 sul campo della NPSG Elettrosistemi La Spezia.
Altra sorpresa arriva da Brugherio, dove l’Allianz Diavoli Rosa travolge la Rossella ETS Caronno con un netto 3-0. I giovani di Brugherio stanno crescendo di settimana in settimana e salgono a 23, consolidando la propria posizione a metà classifica. Caronno, invece, scivola al quinto posto con 30 punti dopo la seconda sconfitta consecutiva. Bene la Yaka Volley Malnate, che batte la Pallavolo Saronno 3-0 e sale a 31 punti, inserendosi nuovamente e prepotentemente nella lotta per le primissime posizioni.
SERIE B MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 15 (14/2)
NPSG Elettrosistemi La Spezia – Volley 2001 Garlasco 1-3
PVL BP Termosanitari Cirié – Miretti Team Limbiate 3-2
Albisola Pallavolo – VBC Mondovì 3-1
Gulliver Novi Pallavolo – Volley Parella Torino 3-0
Yaka Volley Malnate – Pallavolo Saronno 3-0
Allianz Diavoli Rosa – Rossella ETS Caronno 3-0
Sant’Anna Tomcar – RES Volley 3-0
SERIE B MASCHILE, GIRONE A – CLASSIFICA
|PVL BP Termosanitari Cirié
|33
|Gulliver Novi Pallavolo
|33
|Volley 2001 Garlasco
|32
|Yaka Volley Malnate
|31
|Rossella ETS Caronno
|30
|RES Volley
|28
|Albisola Pallavolo
|24
|Allianz Diavoli Rosa
|23
|Pallavolo Saronno
|22
|Sant’Anna Tomcar
|17
|NPSG Elettrosistemi La Spezia
|14
|Volley Parella Torino
|11
|VBC Mondovì
|9
|Miretti Team Limbiate
|8
SERIE B MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 16 (21/2)
Gulliver Novi Pallavolo – PVL BP Termosanitari Cirié
VBC Mondovì – Volley 2001 Garlasco
Miretti Team Limbiate – Yaka Volley Malnate
Volley Parella Torino – Allianz Diavoli Rosa
Rossella ETS Caronno – Albisola Pallavolo
RES Volley – NPSG Elettrosistemi La Spezia
Pallavolo Saronno – Sant’Anna Tomcar