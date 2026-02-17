La quindicesima giornata del Girone A di Serie B maschile di pallavolo consegna una trasferta amara al Vbc Mondovì. In Liguria, la squadra allenata da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone si arrende 3-1 (25-15, 25-21, 20-25, 25-18) all’Albisola Pallavolo, settima in classifica, al termine di una partita purtroppo giocata soltanto a strappi. I “Galletti” non riescono a dare continuità alla prestazione e cedono contro un avversario che si dimostra più concreto nei momenti decisivi.

La sconfitta lascia Mondovì fermo a quota nove punti e fa tornare la quota salvezza a otto punti di distanza. Il Sant’Anna Tomcar, infatti, firma il colpaccio della giornata travolgendo a sorpresa la RES Volley per 3-0 e sale a 17, allontanandosi dalla zona calda. A complicare ulteriormente le cose, la Miretti Team Limbiate strappa un punto prezioso sul campo della capolista PVL BP Termosanitari Cirié, perdendo 3-2 ma dimostrando carattere in una trasferta proibitiva. I lombardi salgono a otto punti e si riportano a solo una lunghezza dal Vbc Mondovì.

In vetta, le sorprese non sono mancate. La PVL BP Termosanitari Cirié, pur vincendo comedetto contro Limbiate, perde un punto nel 3-2 e si ritrova ora in vetta insieme alla Gulliver Novi Pallavolo, che travolge il Volley Parella Torino 3-0. Entrambe guidano con 33 punti, seguite dal Volley 2001 Garlasco a 32 dopo il successo per 3-1 sul campo della NPSG Elettrosistemi La Spezia.

Altra sorpresa arriva da Brugherio, dove l’Allianz Diavoli Rosa travolge la Rossella ETS Caronno con un netto 3-0. I giovani di Brugherio stanno crescendo di settimana in settimana e salgono a 23, consolidando la propria posizione a metà classifica. Caronno, invece, scivola al quinto posto con 30 punti dopo la seconda sconfitta consecutiva. Bene la Yaka Volley Malnate, che batte la Pallavolo Saronno 3-0 e sale a 31 punti, inserendosi nuovamente e prepotentemente nella lotta per le primissime posizioni.

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 15 (14/2)

NPSG Elettrosistemi La Spezia – Volley 2001 Garlasco 1-3

PVL BP Termosanitari Cirié – Miretti Team Limbiate 3-2

Albisola Pallavolo – VBC Mondovì 3-1

Gulliver Novi Pallavolo – Volley Parella Torino 3-0

Yaka Volley Malnate – Pallavolo Saronno 3-0

Allianz Diavoli Rosa – Rossella ETS Caronno 3-0

Sant’Anna Tomcar – RES Volley 3-0

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – CLASSIFICA

PVL BP Termosanitari Cirié 33 Gulliver Novi Pallavolo 33 Volley 2001 Garlasco 32 Yaka Volley Malnate 31 Rossella ETS Caronno 30 RES Volley 28 Albisola Pallavolo 24 Allianz Diavoli Rosa 23 Pallavolo Saronno 22 Sant’Anna Tomcar 17 NPSG Elettrosistemi La Spezia 14 Volley Parella Torino 11 VBC Mondovì 9 Miretti Team Limbiate 8

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 16 (21/2)

Gulliver Novi Pallavolo – PVL BP Termosanitari Cirié

VBC Mondovì – Volley 2001 Garlasco

Miretti Team Limbiate – Yaka Volley Malnate

Volley Parella Torino – Allianz Diavoli Rosa

Rossella ETS Caronno – Albisola Pallavolo

RES Volley – NPSG Elettrosistemi La Spezia

Pallavolo Saronno – Sant’Anna Tomcar