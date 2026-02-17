Sci alpino – Nel trofeo Promed a Limone Piemonte vincono i cuccioli La Magna Zimmerman e Marengo

Lunedì 16 febbraio sulla pista Alpetta di Limone Piemonte si è disputato il Gigante valido per il Trofeo Promed, riservato ai Cuccioli, ai Baby e ai Super Baby della Circoscrizione di Cuneo e organizzato dall’Equipe Limone. Tra i Cuccioli primo Antonio La Magna Zimmermann dello Ski College Limone in 45”,46/100, con 67/100 di vantaggio su Stephan Mesiti del Mondolè Ski Team e con 1”,13/100 su Giacomo Callegari dell’Equipe Limone. Completano la top five Alessandro Storti dell’Equipe Limone e Pietro Garelli del Mondolè Ski Team.

Doppietta del Mondolè Ski Team in campo femminile: prima Vittoria Marengo in 45”,49/100, con 1”,65/100 di vantaggio sulla compagna di squadra Maya Veronica Demurtas e con 1”,84/100 su Bianca Giordano dello Sci Club Limone. Al quarto posto Bianca Saccone del Mondolè Ski Team, al quinto Rachele Arundo dello Sci Club Val Vermenagna.

Altra doppietta del Mondolè Ski Team tra i Baby: primo Ettore Giovanni Vinai in 45”,29/100, seguito a 30/100 da Riccardo Ponato e a 32/100 da Ruggero Lucio Colombo dello Sci Club Limone. Emma Ricca dell’Equipe Limone a segno nella competizione femminile in 45”,15/100, con distacchi rispettivamente di 3”,15/100 e di 3”,34/100 su Luisa Fazio del Mondolè Ski Team e su Elisabetta Caraglio dello Sci Club Limone. Tra i Super Baby primo Giovanni Danna dell’Equipe Limone, davanti a Cesare Barbano dello Sci Club Lurisia e a Luca Thomas Luigi Krige dell’Equipe Limone. Vittoria De Benedictis dello Sci Club Val Vermenagna è stata la più veloce delle Super Baby, precedendo sul podio Cloe Calliope Canale dello Sci Club Frabosa e Johanna Vinai del Mondolè Ski Team.