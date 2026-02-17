Corrado Leone and Friends: a marzo due appuntamenti con Da Zero a 100

Gli appuntamenti del 2026 della band Corrado Leone and Friends si aprono con due spettacoli “Da Zero a 100 – Le più belle canzoni dei cantautori italiani” e, nello specifico, su due palcoscenici che i musicisti conoscono bene e dove, ormai da tempo, vengono accolti con calore ed entusiasmo.

La grande storia della musica italiana risuonerà infatti sabato 21 marzo al Teatro Santa Rosa di Carcare (SV) e venerdì 27 marzo al Teatro Toselli di Cuneo per la serata benefica organizzata dalla S.O.S. Solidarietà Organizzata Sangue per un progetto di sensibilizzazione sulla donazione di sangue ed emoderivati.

Da Lucio Dalla a Luciano Ligabue, da Renato Zero, il cui cognome ha ispirato il titolo dello show, a Vasco Rossi, passando per Fabrizio De André e Fausto Leali, il cantautorato del Belpaese accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le sette note ma, soprattutto, tra i ricordi e le emozioni grazie a brani che hanno attraversato i decenni e sono ancora più attuali che mai.

“Si torna in scena carichi ed emozionati”. Affermano i membri del gruppo. “Innanzitutto, ci fa molto piacere tornare in città e in teatri a cui siamo legati ormai da un profondo sentimento di amicizia. Essere nuovamente ospiti della Solidarietà Organizzata Sangue, poi, dà un senso profondo a ciò che facciamo. Noi siamo dei menestrelli, dei cantastorie, ci divertiamo a far divertire il pubblico e a portare un po’ di allegria e spensieratezza, ma se, grazie all’allegria e alla spensieratezza, si riescono a veicolare messaggi importanti per la collettività, significa che la nostra voce e la nostra musica arrivano davvero laddove ce n’è più bisogno.”

Le due serate sono realizzate in collaborazione con Radio Piemonte Sound. Il concerto benefico al Teatro Toselli di Cuneo è realizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con il CSV di Cuneo.

Entrambi gli spettacoli iniziano alle ore 21.00.

Lo spettacolo al Teatro Toselli di Cuneo è a ingresso libero e gratuito, è in ogni caso gradita una donazione per sostenere le attività e le finalità dell’associazione. Per informazioni: 320/2699281.

Per informazioni e prenotazioni presso il teatro di Carcare: 338/9014672 – [email protected]

Per informazioni sullo spettacolo: [email protected] – 347/4609676.