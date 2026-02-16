Serie D: Saluzzo a reti bianche contro la Lavagnese. Vado e Ligorna scappano in solitaria

Un weekend, quello di San Valentino, che non ha regalato grandi gioie nel girone A di Serie D.

Il Saluzzo non riesce a riscattare la brutta sconfitta contro il Vado, o almeno lo fa parzialmente. I granata non vanno oltre lo 0-0 contro la Lavagnese, in una partita bloccata e non bellissima.

La capolista Vado, spazza via il Club Milano, un sonoro 0-4 in casa dei lombardi che fa continuare il viaggio dei liguri. Resta attaccato il Ligorna, che nel big match in casa del Varese vince 1-3. Si allontana il Sestri Levante, nell’anticipo del sabato i liguri perdono a sorpresa contro il Gozzano, la rete di Sarpa al 28′ regala tre punti d’oro ai novaresi. Ne approfitta il Chisola, al 93′ Scienza sigla il vantaggio contro il Derthona per andare a +4 dal Varese.

Quarta vittoria di fila per la Sanremese, 2-1 a Sanremo contro la Biellese portano i matuziani in zona più che tranquille di classifica. Colpo importante anche dell’Imperia, le reti di Diallo e Del Bello valgono la vittoria contro la Valenzana Mado, con i liguri che agganciano il Saluzzo a quota 33 punti. Vittoria “salvezza” per la Cairese, in casa del Celle Varazze termina 0-1 con la rete di Piacenza che porta i ragazzi di mister Floris fuori dalla zona retrocessione. Ritorno alla gioia per i galletti di Asti, 2-0 contro la NovaRomentin e vittoria che mancava addirittura dal 2 novembre. Vittoria che dà morale e soprattutto porta gli astigiani fuori dalla zona retrocessione diretta.