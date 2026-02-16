Sci Alpino: Ski College Limone protagonista nello Slalom FIS di Lavarone

Domenica 15 febbraio si è disputato un secondo Slalom FIS Entry Level sulle nevi di Lavarone-Malga Rivetta, con ottimi piazzamenti per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali. La gara maschile di oggi è stata vinta dall’Aspirante Benjamin Graf dell’Amateursportverein Skiteam Passeiertal con il tempo totale di 1’,18”,70/100 e con 24/100 di margine sull’Aspirante imperiese Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, seguito a 30/100 dal trentino Christian Festi della Polisportiva Alpe Cimbra.

Trentesimo assoluto e ventesimo degli Aspiranti Augusto Barel Azzoaglio dello Ski College Limone, ventitreesimo degli Aspiranti il genovese Marco Badino, sempre dello Ski College Limone. La trentina Giuditta Pegoretti del Falconeri Ski Team ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,19”,17/100. Diciassettesima assoluta assoluta e tredicesima delle Aspiranti Eleonora Vucusa dello Ski College Limone, ventunesima assoluta e diciassettesima delle Aspiranti la cavallermaggiorese Benedetta Casale Alloa dello Ski College Limone.

Le classifiche del secondo Slalom FIS ENL di Lavarone-Malga Rivetta

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=130349

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=130350

c.s.