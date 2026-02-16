Incredibile a Corneliano d’Alba! Impresa della formazione albese di Campus in Under 17 Eccellenza! Dopo aver perso di misura Gara 1 in trasferta a Borgomanero contro la corazzata novarese, in Gara 2 a Corneliano i ragazzi di coach Gaudio scivolano a -14 verso metà gara, per poi ribaltare tutto nella ripresa! La squadra centra così il punto più alto della storia recente territoriale, raggiungendo un doppio traguardo: le Final Four per il titolo Piemonte-Liguria (giocherà la semifinale) e la qualificazione agli spareggi interzona per accedere alle Finali Nazionali!

La partita

Sabato pomeriggio va in scena il secondo atto dei quarti di finale tra Novipiù Campus e College Borgomanero. I novaresi sono una dei club più titolati e forti a livello italiano degli ultimi anni, con una sistematica partecipazione alle finali nazionali. In Gara 1, disputata mercoledì a Borgomanero, i locali si imposero 80-78, con gli albesi comunque bravi a riuscire a strappare un eccellente risultato, nonostante la sconfitta. I giochi, però, sono sulla carta aperti, perché agli albesi basterebbe vincere di 3 per qualificarsi in semifinale Piemonte-Liguria (alla Final Four) e conseguentemente anche agli spareggi interregionali per accedere alle Finali Nazionali.

La gara è importantissima e non per nulla il palazzetto è gremito.

Per poter sognare c’è da fare i contri, però, con un’avversaria di altissimo profilo, una vera e propria corazzata, più profonda, con molti più kg e centimetri.

Infatti, Borgomanero inizia subito a dominare, soprattutto nel pitturato, volando 2-9 dopo pochi minuti. Campus prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, Cogno assiste Torcello trovano il -2 (15-17). I locali provano a prendere un po’ di inerzia, trascinati dal pubblico, e sorpassano 22-21! Gli ospiti non ci stanno e tornano avanti al termine di un primo periodo spettacolare e dal punteggio altissimo: 27-28!

La seconda frazione vede via via prendere il sopravvento la fisicità dei novaresi, con un dominio incontrastato a rimbalzo che non può che permettere la fuga. Il centro del College piazza anche due schiacciate, gli albesi soffrono e scivolano a -14 a un minuto dall’intervallo: 39-54. Prima della pausa Bravi dalla lunetta e, poi, il coast-to-coast sulla sirena di Cogno, fanno esplodere i tifosi di casa: 43-53!

La montagna da scalare è altissima, soprattutto al cospetto di un’avversaria così forte. Immediato +12 ospiti (43-55), poi Campus rosicchia qualcosa e risponde con la schiacciata dell’estone Vassiljev perso dalla difesa: 49-55! Altro recupero e altra azione in corsa tutto cuore, arriva un errore, ma Maffiola al volo corregge: 51-55 e time-out per i viaggianti nel tripudio del Pala Campus! I padroni di casa iniziano a crederci davvero (senza dimenticare il -2 dell’andata da ribaltare). La replica non si fa attendere ed è nuovo +8 ospite (52-60). Anche questa volta, i locali non mollano, Maffiola segna dall’arco il -2, poi Serafini impatta: 60-60! Ancora Serafini mette anche la freccia (63-62), ma l’ultimo canestro del periodo è avversario: una tripla glaciale per il 63-65.

L’ultima frazione inizia dunque con un virtuale +4 ospite (con il +2 dell’andata). Campus parte a mille nel periodo decisivo e, con 12 punti in meno di tre minuti, vola sul 75-67 facendo saltare in piedi tutto il palazzetto sul 75-67! Immediato -6 ospite, ma altro mini-break locale. Botta è pronto a rimbalzo, Cogno dall’arco abbatte il muro della doppia cifra di margine: 84-73! Incredibile al Pala Campus! Restano 5 minuti ancora da giocare e la gara è tutt’altro che finita. Borgo si rifà sotto 85-79 (e -4 nel doppio confronto) e a 1:38 dalla fine, poi segna il -4 a 42” (85-81). Fallo su Serafini e ½ realizzato. Borgo tira per il pareggio da tre punti a 24 secondi dalla sirena (86-81), ma è solo ferro. I due falli sistematici finali arrotondano lo score sul 90-81, l’ultimo tiro ospite è ancora sbagliato, suona la sirena, Campus vince i quarti di finale! Grande festa tra i ragazzini di casa a centro campo e in tribuna col nutrito pubblico presente!

È una vera impresa quella della formazione albese, che supera nel doppio confronto la corazzata novarese e vola così alla fase Interregionale in cui si lotterà per l’accesso alle Finali nazionali. Si tratta del risultato più importante di una formazione giovanile albese degli ultimi 20 anni e servirà ancora una volta gettare il cuore oltre l’ostacolo per affrontare le prossime fortissime squadre provenienti da tutta Italia che arriveranno sul cammino.

Come giocare col cuore, però, questo gruppo lo sa!

Gara 1, College Borgomanero-Novipiù Campus: 80-78

Gara 2, Novipiù Campus-College Borgomanero: 90-81 (27-28, 16-25, 20-12, 27-16)

Novipiù Campus: Cogno 27, Maffiola 20, Torcello 4, Serafini 19, Prandi, Voghera, Vassiljev 8, Bravi 2, Botta 10, Murri, Osson. All. Gaudio, Ass. Giannotto, Jacomuzzi, Prep. Canonico.