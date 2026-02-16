A Dronero il film di Reinhold Messner sulla storia del K2

Venerdì 20 febbraio, ore 21.00, O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare presso il cineteatro Iris di Dronero un nuovo appuntamento con la rassegna Alt(r)e Vie – Cinema di sentieri e vette. La serata propone la proiezione di “K2 – La Grande controversia” (Italia, 67’, 2025) di Reinhold Messner, distribuito da Mescalito Film in collaborazione con Club Alpino Italiano e Vivere la Montagna.

Nel suo primo documentario destinato al grande schermo, l’icona dell’alpinismo Reinhold Messner affronta con coraggio uno dei capitoli più controversi della storia dell’alpinismo italiano: la spedizione al K2 del 1954.

Attraverso immagini d’archivio suggestive e una narrazione intensa, Messner ricostruisce gli eventi che portarono alla conquista della seconda vetta più alta del mondo, mettendo in luce le tensioni e le polemiche che seguirono.

Il film si concentra in particolare sulla figura di Walter Bonatti, giovane alpinista coinvolto nella spedizione, che per anni fu al centro di accuse e controversie. Messner offre una rilettura degli eventi, sottolineando come la solidarietà tra compagni di cordata possa trasformarsi in conflitto e come la verità possa essere offuscata da interessi e rivalità.

“K2 – La Grande Controversia” non è solo un documentario sull’alpinismo, ma una riflessione profonda sulla natura umana, sull’onore e sulla ricerca della verità. Un’opera che invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell’eroismo e sulla complessità delle relazioni umane in situazioni estreme.

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto.

Per informazioni e prenotazioni contattare: [email protected]