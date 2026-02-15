Volley A1/F: Cuneo espugna Novara, salvezza ad un passo

Palpitante finale di regular season per la Serie A1 Femminile di Volley, con la corsa salvezza che regala a tutti gli appassionati un altro colpo di scena: la Honda Cuneo Granda Volley espugna infatti Novara, assesta il sorpasso su Monviso e vede la salvezza ad una giornata dal termine.

Un pomeriggio che ha regalato una vera e propria girandola di emozioni fra Marche e Piemonte, con Monviso Volley vicina al colpaccio in casa di Vallefoglia, ma che, dopo essersi trovato avanti 1-2, perde il 4° set 26-24 ed il successivo tie-break 15-11, prendendosi così un solo punto. Destino opposto invece per le “Gatte” che, in un certo momento di questa incredibile domenica, si sono ritrovate spalle al muro e probabilmente con un piede in A2: avanti 0-1, ma poi recuperata e rimontata dalla Igor, la formazione di coach Tisci ha la forza di non mollare, strappando il 4° set di misura 23-25 ed imponendosi nell’ultimo e decisivo parziale 13-15. Fondamentali i 26 di una super Bintu Diop, MVP una Linda Magnani in stato di grazia.

Cuneo sale così a quota 23 in classifica e supera così in un solo colpo Macerata e Monviso, ora a 22. Sabato 21 febbraio (ore 20.30) l’ultimo atto: con la CBF Balducci a Bergamo e, soprattutto, la Wash4Green a Conegliano, questa sudatissima salvezza appare sempre più vicina per le biancorosse, le quali, comunque, avranno il dovere di giocare per vincere contro la Megabox Vallefoglia fra le mura amiche di San Rocco Castagnaretta, anche se potrebbe non essere necessario, per evitarsi sorprese che avrebbero, a questo punto, del clamoroso.