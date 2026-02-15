Il polo scolastico di Rifreddo presentato al Festival della Rigenerazione Urbana

Il progetto del Polo Scolastico di Rifreddo é stato selezionato a livello nazionale all’interno della tappa del Nord Ovest (Piemonte e Liguria) di “Città in Scena”, Festival diffuso della Rigenerazione Urbana promosso da ANCE e Associazione Mecenate 90.

Martedì 10 febbraio il sindaco Elia Giordanino, con il tecnico comunale Infossi Claudio, ha partecipato all’importante evento “Città in scena” nell’ambito del Festival della Rigenerazione Urbana, che si è svolto a Savona, nella fortezza del Priamar.

É stato un importante momento di condivisione del percorso di rigenerazione urbana intrapreso con il “Progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione del centro cittadino del Comune di Rifreddo”, che ha coinvolto l’acquisizione e la bonifica dell’ex caseificio Oreglia e la sua trasformazione in polo scolastico, sociale e culturale, a partire dalla realizzazione del nuovo Polo dell’Infanzia, prossimo alla conclusione.

In questa occasione è stato presentato il progetto oggetto di finanziamento PNRR progettato dallo studio Bachiorrini Fulvio e realizzato dalla ditta Costrade srl, in raggruppamento temporaneo di impresa con la ditta SAM Costruzioni srl.

“Una soddisfazione enorme – commenta il sindaco Elia Giordanino – essere stato selezionati con il proprio progetto, a fianco delle maggiori città capoluogo del nord-ovest. Un percorso lungo e faticoso, iniziato nel 2021, che cambierà completamente il centro cittadino e andrà a migliorare la qualità dei servizi scolastici del nostro comune e dell’intera valle Po”

É stato sottolineato, inoltre, quanto la sinergia strategica tra tutti i soggetti portatori d’interesse di un territorio, tra cui la Scuola, gli enti del Terzo settore e in particolare l’associazione “Giovani di Turno”, possano portare alla realizzazione di un progetto di grande utilità sociale qual è la struttura e la gestione di un nuovo polo d’infanzia a livello comunitario.

Si ringrazia l’ANCE nazionale, l’ANCE Piemonte e il comune di Savona per l’opportunità e per l’organizzazione dell’evento.

c.s.