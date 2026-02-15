Connessioni Sonore: un nuovo format musicale nella città di Cuneo

Connessioni Sonore, alla sua prima edizione, è un progetto dedicato interamente alla musica nello specifico mira a valorizzare quella indipendente e cantautorato, con l’obiettivo di creare un ponte tra artista e pubblico per una migliore comprensione della musica.

Due serate in cui il cantautorato italiano e i giovani artisti del territorio piemontese e non solo, saranno i protagonisti. L’evento si svolgerà presso l’Open Baladin di Cuneo, nelle serate del 1 e 8 marzo.

Domenica 1 marzo alle ore 21

NEXT TALENTS, settima edizione di un appuntamento della provincia cuneese, una vetrina per giovani talenti che vogliono avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della musica.

L’evento ha visto la partecipazione, prima della sua notorietà nazionale, del cantante Matteo Romano vincitore di due edizioni.

La serata sarà trampolino di lancio per futuri talenti. Giovani talenti verranno giudicati da una giuria qualificata che valuterà il vincitore di Next Talents i quali riceveranno un premio come riconoscimento del proprio talento ed impegno. Ospiti Alessandro Varrone e Giordi di Boves che hanno conquistato pubblico e giuria a X Factor, entrambi 20enni, saliti sul palco l’anno scorso, raccontando la loro storia e cantando le loro canzoni inedite.

Domenica 8 marzo alle ore 21.30

Ospite di Connessioni Sonore è MARTINA ATTILI cantautrice romana classe 2001, inizia a studiare canto e ballo all’età di 6 anni, e a 14 comincia a comporre i suoi brani al pianoforte. Dal 2016 studia privatamente canto, e frequenta il corso di canto e composizione presso l’Accademia Spettacolo Italia.

Dopo alcune esperienze teatrali e televisive, nel 2017 partecipa ad Area Sanremo classificandosi tra gli 8 vincitori con la canzone da lei scritta “Un incubo ogni giorno“. Nel 2018 partecipa alla dodicesima edizione di X Factor Italia: il video della sua audizione, in cui canta l’inedito “Cherofobia“, successivamente disco d’oro nel 2018 e platino nel 2019, raggiunge oltre 26 milioni di visualizzazioni su Youtube, record italiano nella storia dello show televisivo. A fine 2018 esce il suo primo EP “Cherofobia“, seguito dal “Cherofobia Tour” nel 2019, e da una collaborazione nel singolo di Mr. Rain “La somma“. Sempre nel 2019 pubblica il singolo “Piccoli eroi“, e nel 2020 il suo primo romanzo “Baci amari e musica d’autore” per la casa editrice Longanesi. Ad aprile 2023 esce il singolo “Amoreterno” cantato con Michelangelo.

Ha fatto parte del cast di Peter Pan – il Musical, vincitore di prestigiosi premi come il Premio Gassman e Tre Biglietti D’Oro AGIS. È attualmente impegnata con la scrittura del suo secondo libro. Nel 2024 pubblica i singoli “Malinconia“, “Occhi Blu” e “Eva e Adamo“.

Anticipato dall’omonimo singolo, il 9 maggio pubblica il nuovo album “Signorina Rivoluzione“.

Le serate saranno organizzate in collaborazione con l’Associazione Noi 4 You di Cuneo con la presenza di personale che, all’interno delle serate, tratterà argomenti contro la violenza sulle donne. Importante la collaborazione per la realizzazione dell’evento tra le quali l’associazione Palcoscenico di Cuneo, che ha contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici del festival. L’evento è patrocinato dal Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo e sostenuto dalla Fondazione CRT. Importante sponsor della manifestazione è la concessionaria F1rst Motors di Cuneo. Le due serate sono ad ingresso gratuito