Continua il tour de force per il Bra nel Girone B della Serie C Sky Wifi. Dopo la sconfitta di Livorno e il punto ottenuto a Guidonia Montecelio, i ragazzi di mister Nisticò tornano a Sestri Levante, per affrontare l’Ascoli. La formazione bianconera è al momento terza in classifica, ma nel turno infrasettimanale non è andata oltre il 2-2 con la Torres.

Il punto guadagnato nel Lazio ha portato i giallorossi al momento fuori da una zona playout tendenzialmente molto affollata. Il Bra ha un punto sulla Sambenedettese e si trova in un ottimo periodo di forma, avendo perso soltanto una volta nelle ultime otto partite disputate.

La 27ª giornata del Girone B di Serie C Sky Wifi arriva in un momento decisivo della stagione, con l’Arezzo che guida la classifica a quota 59 punti e osserva il turno di riposo consapevole di avere costruito un margine importante ma non ancora definitivo. Alle sue spalle il Ravenna, secondo con 49 punti, affronta una Juventus Next Gen in piena corsa playoff e capace di mettere in difficoltà chiunque: una sfida che può accorciare o allargare il divario dalla vetta.

La lotta playoff resta un groviglio di squadre racchiuse in pochi punti: il Pineto, sorprendente a quota 36, ospita la Ternana in un Monday Night che vale un posto tra le prime otto; la Pianese, stabile a 34, riceve un Livorno discontinuo ma sempre pericoloso e in striscia positiva; il Campobasso, penalizzato ma competitivo, cerca continuità nella difficile trasferta in casa della Vis Pesaro.

In coda la tensione è altissima: il Guidonia Montecelio e il Forlì, separati da un solo punto, si affrontano in uno scontro diretto che può indirizzare la corsa salvezza; il Carpi, fermo a 28, va a Perugia contro una squadra che con 23 punti non può più permettersi passi falsi; la Sambenedettese, a quota 24, ospita la Torres in una partita che pesa come una finale per entrambe; il Pontedera, ultimo con 16 punti, cerca un risultato che possa riaprire la speranza nella trasferta di Gubbio.

È un turno che promette equilibrio, tensione e possibili scossoni in ogni zona della classifica, mentre l’Arezzo osserva e attende, consapevole che ogni risultato potrebbe avvicinarlo al traguardo più importante.