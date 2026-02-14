Con la diciassettesima giornata di campionato di entra nel rettilineo finale per il campionato di Serie B Femminile.

Dopo la sconfitta interna rimediata per mano del Vicenza sarà di scena in trasferta la Freedom FC. Le ragazze di patron Merlo, infatti, dovranno vedersela contro un Arezzo che fa del proprio terreno di gioco la propria roccaforte. Amaranto che possono contare sulla verve offensiva del tandem Razzolini-Tamburini, alla ricerca del decimo gol di coppia. Le cuneesi dal canto loro distano solamente tre lunghezze dal quinto posto, obiettivo alla portata di Bonetti e compagne.

Turno interno per la capolista Como che cerca il quattordicesimo successo stagionale, in questa lunga cavalcata verso la massima serie, contro il Frosinone. Alle spalle della battistrada impegno casalingo per il Lumezzane nel derby contro il Brescia mentre il Cesena parte con i favori del pronostico nel match interno contro il fanalino di coda Trastevere. Obiettivo tre punti anche per Bologna e RES Donna Romma nei rispettivi scontri con San Marino Academy e Vicenza mentre chiude il palinsesto il derby veneto tra Venezia e Hellas Verona con le padrone di casa che si giocano le ultime chance per restare in categoria.