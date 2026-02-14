Alba: l’addio commosso a Maria Franca Fissolo Ferrero – AGGIORNAMENTI

La comunità di Alba dà l’addio, commossa, a Maria Franca Fissolo Ferrero, scomparsa all’età di 87 anni: la cerimonia funebre si terrà presso la Cattedrale San Lorenzo, in Piazza Risorgimento alle 15, con partenza del feretro da Fondazione Ferrero dove è stata allestita in questi giorni la camera ardente.

Figura di straordinario rilievo umano e impegno civile, Maria Franca Fissolo, moglie del compianto Michele Ferrero, è stata presidente onoraria di Ferrero International, presidente della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insieme al marito ha contribuito in modo determinante a scrivere una pagina fondamentale della storia economica, sociale e culturale della città.

L’Amministrazione Comunale di Alba ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, sabato 14 febbraio. In tale occasione le bandiere esposte sugli edifici pubblici saranno collocate a mezz’asta durante i funerali; saranno sospese le attività mercatali su aree pubbliche e ogni tipo di manifestazione che si svolga in tali spazi. Per l’evento sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel centro città sabato 14 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Monsignor Grassi, Piazza Rossetti, Piazza Carlo e Franco Miroglio, Via Vida, Piazza Vittorio Veneto, Piazzale Ex Convitto/Asl CN2; dalle ore 12.00 alle 17.00 divieto di transito in via Giraudi (tratto compreso tra via Senatore Como e via Acqui), piazza Carlo e Franco Miroglio, via Vida. Per le esequie, l’isola ecologia di Via Ognissanti chiuderà alle ore 15.30.

Ore 14 – Sotto i portici di Piazza Risorgimento le prime persone hanno iniziato a radunarsi in attesa della celebrazione funebre. Ricordiamo che i presenti in piazza potranno seguire le esequie tramite maxischermo.

Ore 14.10 – Giunte al Duomo di Alba le prime figure politiche ed istituzionali del territorio. Molti i sindaci, con fascia tricolore, fra cui Patrizia Manassero (Cuneo) e Dario Tallone (Fossano). Arrivati anche il Senatore Giorgio Maria Bergesio e il Presidente di Confindustria Mariano Costamagna.

Il ricordo di Maria Franca Fissolo Ferrero da parte degli ex dipendenti Ferrero in Piazza Risorgimento: “Una persona sempre gentile, riservata, disponibile, alla portata di tutti i lavoratori, costantemente presente sul territorio. E’ stato un punto di riferimento, con uno sguardo attento rispetto ai bambini ed alle famiglie”.

Ore 14.55 – Arrivato, fra gli applausi, il feretro dinnanzi al Duomo di Alba.

Aggiornamenti a cura di Edward Pellegrino; immagini a cura di Gianni Scarpace