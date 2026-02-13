Volley B1/F – Giornata 15: Mondovì contro Cogne Aosta per il riscatto, Florens in Sardegna

La quindicesima giornata del campionato di Serie B1 femminile offre al Mondovì Volley l’occasione del riscatto immediato dopo la sconfitta al tie-break in Sardegna. Le monregalesi, quarte a trenta punti, ospitano al Palamanera il Cogne Aosta Volley, decimo a diciassette punti, in una sfida sulla carta abbordabile ma che non va assolutamente sottovalutata.

Le valdostane hanno dimostrato nel corso della stagione di poter creare difficoltà a chiunque, e il “Puma” dovrà evitare l’approccio complicato visto a Palau per non rischiare altri passi falsi. Le ragazze di coach Basso e Dagna hanno bisogno di una prova convincente per ritrovare fiducia e per non perdere ulteriore terreno dal terzo posto, ora occupato dal GSO Villa Cortese con un punto di vantaggio. La sfida casalinga rappresenta quindi un’occasione da non sprecare per ripartire con il piede giusto.

In vetta, la Pallavolo Florens, co-capolista a 37 punti insieme al Volley 2001 Garlasco, affronta la trasferta insidiosa in Sardegna contro la Pan Alfieri Cagliari. Le isolane, undicesime, cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda, e le vigevanesi dovranno prestare massima attenzione per non incappare in una sorpresa. Il Volley 2001 Garlasco, altra capolista, ospita invece il CUS Torino in un impegno sulla carta più agevole, con l’obiettivo di consolidare la leadership e provare ad approfittare di un eventuale passo falso delle vigevanesi.

Il GSO Villa Cortese, terzo a trentuno punti, riceve la Vol-Ley Academy Volpiano, tredicesima a sette punti, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio di un punto sul Mondovì Volley e di non perdere il treno delle prime due. Un match sulla carta abbordabile per le lombarde, chiamate a non sottovalutare le torinesi.

L’Acrobatica Alessandria, quinta a ventinove punti, ospita la Care Project Bellusco in uno scontro che può valere il consolidamento della zona playoff, mentre la Capo d’Orso Palau, sesta a ventisette, fa visita al Chieri ’76 in cerca di continuità dopo il successo contro Mondovì. In coda, il Volley Parella Torino ospita la Victor&Co Issa Novara in uno scontro diretto per la salvezza che può già dire molto sulle gerarchie della zona bassa della classifica.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (14/2)

Acrobatica Alessandria – Care Project Bellusco

Mondovì Volley – Cogne Aosta Volley

Pan Alfieri Cagliari – Pallavolo Florens

Volley 2001 Garlasco – CUS Torino

GSO Villa Cortese – Vol-Ley Academy Volpiano

Chieri ’76 – Capo d’Orso Palau

Volley Parella Torino – Victor&Co Issa Novara

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA