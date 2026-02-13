Volley B/M – Il VBC Mondovì scende in campo ad Albisola: sarà una giornata senza sorprese?

La quindicesima giornata del Girone A di Serie B maschile di pallavolo vede il Vbc Mondovì affrontare una trasferta insidiosa in Liguria contro l’Albisola Pallavolo. Una sfida dal sapore di rivincita: all’andata, al Palamanera, i liguri si erano imposti con un netto 3-0, ma quello era un altro Mondovì, molto più in difficoltà e ancora alla ricerca della propria identità. Oggi i “Galletti” arrivano a questo appuntamento con nove punti conquistati, un morale completamente diverso e la consapevolezza di poter dire la loro anche in trasferta. Albisola è ottava con ventuno punti e rappresenta un avversario alla portata per una squadra che sta crescendo settimana dopo settimana.

Per coach Vittorio Bertini e i suoi ragazzi, la trasferta ligure può essere l’occasione per dimostrare che i progressi delle ultime settimane non sono casuali e che il Vbc Mondovì può competere anche lontano dal PalaItis. Serve continuità per consolidare la posizione e avvicinarsi ulteriormente alla salvezza.

La giornata propone un programma particolare: le prime sei squadre non si affrontano tra loro, ma giocano tutte contro avversarie di fascia inferiore. Ci saranno meno sorprese? La PVL BP Termosanitari Cirié, capolista con trentuno punti, ospita la Miretti Team Limbiate in un match che sulla carta appare scontato. La Gulliver Novi Pallavolo e la Rossella ETS Caronno, entrambe seconde a trenta punti, sono impegnate rispettivamente in casa contro il Volley Parella Torino e in trasferta sul campo dell’Allianz Diavoli Rosa, reduce dal colpaccio contro la RES Volley.

Il Volley 2001 Garlasco, quarto con ventinove punti, affronta la trasferta sul campo della NPSG Elettrosistemi La Spezia, mentre la RES Volley e la Yaka Volley Malnate, entrambe a ventotto punti, sono attese rispettivamente dalla Sant’Anna Tomcar e dalla Pallavolo Saronno. Match che sulla carta sembrano favorevoli alle big, ma che potrebbero riservare qualche insidia in un campionato quanto mai equilibrato.

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 15 (14/2)

NPSG Elettrosistemi La Spezia – Volley 2001 Garlasco

PVL BP Termosanitari Cirié – Miretti Team Limbiate

Albisola Pallavolo – VBC Mondovì

Gulliver Novi Pallavolo – Volley Parella Torino

Yaka Volley Malnate – Pallavolo Saronno

Allianz Diavoli Rosa – Rossella ETS Caronno

Sant’Anna Tomcar – RES Volley

SERIE B MASCHILE, GIRONE A – CLASSIFICA