Savigliano: l’asilo nido comunale dice addio alla plastica

L’asilo nido comunale “Peter Pan” di Savigliano si fa green. È entrata in vigore in questi giorni una piccola svolta per ridurre l’impatto ambientale: è stato installato l’erogatore che sostituirà il consumo di acqua minerale in bottiglia.

Il cambiamento è stato richiesto dalla struttura in occasione del rinnovo dell’appalto con la ditta “Markas”, impresa che si occupa del servizio mensa. E, seppur apparentemente di poco conto, consentirà un notevole risparmio di plastica, considerando che la struttura di corso Vittorio Veneto viene frequentata ogni giorno da 60 bambini, oltre al personale educativo.

«Si tratta di un provvedimento piccolo ma dal grande significato simbolico ed anche educativo – spiega la direttrice del “Peter Pan” Annalisa Allocco –. Spesso si dice che i cambiamenti inizino dai gesti quotidiani, e così è stato. Vedere la quantità di bottiglie di plastica che producevamo ogni giorno ci turbava, per questo abbiamo questo un erogatore di acqua microfiltrata, che viene poi servita ai nostri bimbi con delle caraffe. A noi non cambia nulla, ma sicuramente l’ambiente ci ringrazierà».

c.s.