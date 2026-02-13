Coppa Piemonte Prima Categoria – Murazzo forza 4 e Quarti di Finale ipotecati! Elledì ko a Cavour

Vanno in archivio le gare di andata per gli Ottavi di Finale di Coppa Piemonte Prima Categoria con alcuni risultati sorprendenti.
Vince, convince, ed ipoteca il passaggio ai Quarti il Murazzo che spazza via con un netto 4-1 il Marene in quello che tutti aspettavano come un match molto equilibrato. I padroni di casa sfruttano un autogol per aprire le danze nella prima frazione di gioco mentre dilagano nella ripresa con il gol di Santini e la doppietta di Bozza. A tenere una flebile speranza di remuntada per gli ospiti è la rete nel finale di Giovannelli.
Non basta, invece, la rete di Tamburro all’Elledì per evitare la sconfitta sul campo del fortissimo Cavour. Il triplice fischio del direttore di gara conclude la contesa sul risultato di 3-1 che lascia una speranza alla squadra giallonera per la gara di ritorno.
Coppa Piemonte Prima Categoria – Ottavi di Finale Andata
Annonese – Junior Torrazza N.D.
Bollengo – Valle Cervo Andorno N.D.
Capriatese -Monferrato 1-1
Cavour – Elledì 3-1
Feriolo Calcio – Olimpia Sant’Agabio 4-1
GAR Rebaudengo – Mirafiori N.D
Murazzo – Marene 4-0
Fiano Plus – Villarbasse N.D.