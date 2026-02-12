Scomparsa di Maria Franca Ferrero, l’On. Monica Ciaburro: “Una donna straordinaria che ha dato tanto a Cuneo e al Piemonte”

L’On. Monica Ciaburro esprime in una nota il cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero avvenuta nella mattinata odierna:

“Ci lascia a 87 anni Maria Franca Fissolo, vedova Ferrero, presidente della Fondazione Ferrero e presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. Ha raggiunto in cielo l’amato marito Michele e il primogenito Pietro, ai quali è intitolato l’Ospedale di Verduno.

È stata una donna straordinaria che, nella sua semplicità, ha dato moltissimo alla Provincia di Cuneo e al Piemonte, esercitando un ruolo tanto discreto quanto decisivo al fianco dell’amato marito, contribuendo con visione e dedizione alla crescita di un’impresa diventata un’eccellenza italiana simbolo nel mondo.

Le mie condoglianze più sentite vanno ai familiari, a partire dal figlio Giovanni, che con grande passione porta avanti l’azienda.

A Dio, Maria Franca.”