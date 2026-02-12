Scomparsa di Maria Franca Ferrero, l’assessore Gallo: “Una perdita immensa per il nostro territorio”

Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte, esprime in una nota il cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero avvenuta nella mattinata odierna:

La scomparsa della signora Maria Franca Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero, rappresenta una perdita immensa per il nostro territorio. Figura fondamentale nella straordinaria storia imprenditoriale iniziata da Michele Ferrero, ha reso grande il Piemonte nel mondo. Alle Langhe e ad Alba lascia un’eredità fatta di lavoro, creazione e generosità verso il territorio, una visione che insieme al marito ha saputo tradurre in opportunità e benessere per migliaia di lavoratori piemontesi. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai dipendenti dell’azienda e a tutta la comunità albese in questo momento di dolore.