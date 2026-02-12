Scomparsa di Maria Franca Ferrero, Alberto Cirio: “Oggi perdiamo una figura straordinaria”

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, esprime in una nota il cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero avvenuta nella mattinata odierna:

“Oggi per il Piemonte è un giorno molto triste. Con la scomparsa di Maria Franca Ferrero perdiamo una figura straordinaria, protagonista e partecipe della visionaria avventura industriale di suo marito Michele e della sua famiglia.

Una donna di una sensibilità rara che non faceva mai mancare un sorriso e un gesto di umanità a chiunque avesse a che fare con lei.

Attenta, legata alla sua terra e sempre pronta a sostenere concretamente i tanti progetti solidali, sociali e culturali che senza il suo apporto in questi anni non avrebbero potuto vedere la luce.

Da albese, poi, nato e vissuto accanto alla Ferrero, per me questa è anche la perdita di una persona cara a cui mi legava un profondo affetto. Per tutti noi albesi la signora Maria Franca era come una persona di famiglia: un riferimento, una sicurezza, una donna a cui abbiamo voluto tutti bene e a cui rimarremo sempre legati.

Al figlio Giovanni e a tutta la famiglia le condoglianze mie e della Regione Piemonte.

Ci mancherà. Ci mancherà moltissimo.”