Quando giocare fa bene: nasce il Polo Ludico di Bra

A Bra è nato qualcosa che sembra un super potere civico: un Polo Ludico che non vive in un edificio, ma nelle idee, nelle piazze, nei musei e nelle mani di chi crede che il gioco sia un diritto fondamentale. La firma è arrivata a Palazzo Mathis, in un pomeriggio dei giorni scorsi che aveva l’aria di dire: «Ok, ricominciamo a divertirci sul serio», con quella vibrazione da inizio stagione che fa presagire storie nuove.

Comune, Ordine della Rocca, Il Posto degli Scacchi e R.E.S.P.I.R.O. hanno scelto di fare squadra per almeno tre anni. Un’alleanza che nasce dal basso, come ricordano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Francesco Matera: «Questo accordo nasce da una spinta diretta delle associazioni e dalla consapevolezza del valore culturale, sociale ed educativo del gioco. Siamo convinti che faremo grandi cose insieme».

E i due amministratori rilanciano con entusiasmo: «Questa iniziativa che abbiamo accolto con entusiasmo è un ottimo esempio di che cosa significa davvero fare squadra tra istituzioni e associazioni sul territorio. È anche un’iniziativa inedita di cui siamo orgogliosi. Promuovere il “diritto al gioco” per tutte le età crea nuove occasioni di incontro, socializzazione, confronto e dialogo. Ed è un modo per valorizzare l’attività delle associazioni, condividere esperienze e farle crescere creando sinergie tra realtà diverse».

Tra i protagonisti del Polo ci sono anche gli scacchi, che a Bra non sono un passatempo da sala silenziosa, ma una piccola comunità in pieno fermento. «Siamo una realtà importante, con più di 130 iscritti», spiegano dall’associazione Il Posto degli Scacchi. «Diffondiamo il piacere degli scacchi attraverso le scuole: sono 280 i bambini che nella nostra zona seguono i nostri corsi di avvicinamento alla scacchiera». Una palestra mentale che si incastra perfettamente nella filosofia del Polo: crescere giocando, pensare insieme, imparare a muovere pezzi e idee, e magari scoprire che la strategia può essere divertente quanto la fantasia.

Il cuore affettivo del progetto resta il Museo del Giocattolo, con le collezioni donate da Michele Chiesa: un luogo che profuma di infanzia, ma che oggi diventa anche un motore culturale. E poi c’è R.E.S.P.I.R.O., che da oltre vent’anni porta il suo LudoBus nelle piazze, trasformando spazi dimenticati in cantieri di creatività. L’associazione è nata da una constatazione semplice e un po’ amara: i bambini hanno più protezioni, ma meno libertà. Meno strada, meno nascondino, meno gioco spontaneo. Da qui l’idea di riportare il gioco dove non c’è più, con operatori formati e attività che mescolano manualità, fantasia e relazione, restituendo alle piazze la loro vocazione più antica: essere luoghi vivi.

Accanto a loro, l’Ordine della Rocca punta a un ecosistema culturale più forte e riconoscibile. «L’obiettivo è superare la frammentazione delle iniziative e offrire al Comune un interlocutore strutturato e affidabile», spiega il presidente Tonti. «Le associazioni coinvolte sono mature e autonome: proprio per questo possono scegliere di collaborare. La sfida sarà trasformare questa visione in risultati concreti: più risorse, più qualità, più partecipazione. La cultura, se ben gestita, non è un costo, ma un investimento».

Il Polo Ludico di Bra nasce così: come un patto generazionale, un laboratorio diffuso, un invito a rimettere il gioco al centro della vita pubblica. Perché giocare non è un lusso: è un modo per stare al mondo, per riconoscersi, per immaginare. E Bra, da oggi, ha deciso di prenderlo sul serio. Con un sorriso, e con la voglia di far muovere tutti un po’ di più.

Re, Regine, Cavalli, Pedoni… la Granda muove

Nell’Italia degli scacchi del 2026, dove secondo la Federazione Scacchistica Italiana i tesserati sono 13.406, la provincia di Cuneo sembra una costellazione di piccole luci che si accendono una dopo l’altra. E accanto ai tesserati, ci sono centinaia di giocatori che non compaiono nelle statistiche ma riempiono bar, scuole e biblioteche: un popolo discreto che muove i pezzi come si sfoglia un libro amato.

A Bra e Savigliano, Il Posto degli Scacchi riunisce 130 tesserati ogni mercoledì sera, mentre nelle scuole delle due città e dei paesi vicini gli istruttori incontrano 280 bambini, portando il gioco tra banchi, corridoi e risate curiose. Presto anche Alba entrerà in questo giro di storie.

A Mondovì, il lunedì sera ha il ritmo tranquillo del Baretto di via Risorgimento, sull’altopiano vicino allo stadio Gasco, dove i 15 tesserati si ritrovano come in una piccola serie pop che torna puntuale ogni settimana. A Fossano, il Torri d’Acaja, con altri 15 appassionati, custodisce il Torneo delle Famiglie e porta gli scacchi nelle aule del Vallauri. A Borgo San Dalmazzo, i 30 soci del Borgo Scacchi tengono viva da 45 anni la magia del Torneo della Fiera Fredda, un rito d’inverno che profuma di tradizione e comunità. E a Cuneo, la Scacchistica Cuneese, con i suoi 15 tesserati, continua a portare il gioco nelle scuole, dove tutto comincia davvero.

Intorno, l’Italia degli scacchi respira nelle sue cifre: 11.756 maschi, 1.650 femmine, e 5.345 under 18 che avanzano come promesse luminose.

Così la provincia di Cuneo diventa una scacchiera diffusa: ogni circolo una storia, ogni torneo un ricordo, ogni bambino un futuro che prende forma, mossa dopo mossa.