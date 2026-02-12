L’Étape Italy by Tour de France 2026: due appuntamenti tra sport e i valori autentici della “Provincia Granda”

L’Étape Italy by Tour de France torna in Piemonte con due eventi che mettono al centro sport, natura e territorio, trasformando il ciclismo in un’esperienza di scoperta e valorizzazione locale. Un progetto ampio che coinvolge comunità, istituzioni e operatori turistici, capace di raccontare l’anima delle Alpi Marittime, del Monregalese e dell’Alta Langa attraverso percorsi iconici, paesaggi autentici e un’offerta diffusa di attività naturalistiche, culturali ed enogastronomiche. Nel 2026 saranno due le tappe in calendario: L’Étape Piemonte, il 31 maggio a Entracque (CN), e L’Étape Mondovì, il 20 settembre a Mondovì (CN), confermando il Piemonte come una delle destinazioni di riferimento del format ufficiale Tour de France rivolto agli appassionati di ciclismo.

31 maggio 2026 – L’Étape Piemonte: le valli alpine protagoniste

Il primo evento in calendario è L’Étape Piemonte, in programma domenica 31 maggio, con un percorso che fa base ad Entracque (CN) e attraversa le valli Gesso, Stura e Vermenagna, fino a toccare Borgo San Dalmazzo. Un territorio di grande valore naturalistico, dove la montagna diventa protagonista non solo della sfida sportiva, ma dell’intera esperienza offerta a partecipanti e accompagnatori.

«L’Étape Piemonte rappresenta un’occasione preziosa per raccontare il nostro territorio e le nostre valli in modo autentico.», sottolinea Roberta Robbione, Sindaca di Borgo San Dalmazzo. «Borgo San Dalmazzo è storicamente la porta d’accesso alle valli alpine del Cuneese e vanta un legame profondo con il ciclismo. Le nostre strade hanno più volte ospitato il Giro d’Italia e conducono alle mitiche vette alpine che hanno segnato la storia del Tour de France. Con la manifestazione di fine maggio, lo sport diventa uno strumento concreto per valorizzare un territorio fatto di natura, tradizioni e accoglienza, coinvolgendo le comunità locali e promuovendo un turismo sostenibile e consapevole, capace di emozionare visitatori di ogni provenienza.»

Il territorio de L’Étape Piemonte è una destinazione ideale per un fine settimana all’aria aperta. Oltre alla granfondo, atleti e accompagnatori potranno vivere numerose attività collaterali. Il centro storico di Borgo San Dalmazzo conserva testimonianze di grande valore come il Complesso Monumentale di San Dalmazzo e i percorsi della memoria ebraica, mentre il territorio circostante è il punto di partenza ideale per esplorare il Parco Naturale delle Alpi Marittime: escursionismo e trekking, itinerari e-bike e gravel, trail running e camminate panoramiche adatte anche alle famiglie.

Il territorio offre inoltre la possibilità di visitare centri faunistici, rifugi alpini e alpeggi, partecipare a esperienze legate alla vita di montagna e scoprire piccoli borghi ricchi di tradizioni. Tra le attrazioni principali spicca il Centro Faunistico “Uomini e Lupi”, primo centro delle Alpi italiane interamente dedicato al lupo, dove è possibile approfondire la conoscenza del comportamento del lupo, animale simbolo del territorio. Da non perdere anche il Centro Informazioni della Centrale Enel di Entracque, che racconta la storia e il funzionamento delle dighe e della centrale idroelettrica attraverso visite guidate e programmi educativi aperti ai turisti.

Gli amanti della natura potranno esplorare i numerosi sentieri e laghi alpini, tra cui quelli della Piastra, del Chiotas e della Rovina, ideali per escursioni e attività sportive all’aperto, mentre chi è interessato agli aspetti culturali può visitare il Museo di Arte Sacra, custode del patrimonio artistico e religioso della comunità locale. Ampio spazio anche alle attività outdoor come arrampicata, canyoning, pesca sportiva e passeggiate naturalistiche guidate.

Da non dimenticare, poi, le proposte legate alla cultura e gastronomia locale, con degustazioni di prodotti tipici, cucina di valle, mercatini, eventi conviviali e momenti di incontro con le comunità locali. Da non perdere le lumache ripiene o in umido, le “cuiette” (gnocchetti di patate tradizionali della zona), i “cruset” (pasta fresca simili a piccole orecchiette), il fritto misto alla piemontese e le degustazioni di formaggi DOP locali. Un’offerta che rende L’Étape Piemonte un evento capace di coinvolgere non solo i ciclisti, ma un pubblico ampio e trasversale.

Sito web L’Étape Piemonte: https://letapeitaly.it/letape-piemonte-homepage/

20 settembre 2026 – L’Étape Mondovì: tutta l’essenza del territorio Monregalese

Il secondo appuntamento è L’Étape Mondovì, in programma domenica 20 settembre, con partenza e arrivo a Mondovì e un percorso che attraversa il Monregalese e l’Alta Langa, tra colline, borghi storici e paesaggi rurali. Un territorio che unisce cultura, architettura e qualità della vita, offrendo un contesto ideale per un evento sportivo di respiro internazionale.

«Mondovì e il Monregalese hanno tutte le caratteristiche per accogliere un evento come L’Étape Italy by Tour de France.», spiega Alessandro Terreno, Assessore alle Manifestazioni e allo Sport del Comune di Mondovì. «Il ciclismo diventa un’occasione per aprire la città e il suo territorio a un pubblico ampio, fatto non solo di atleti ma anche di famiglie e visitatori interessati a vivere un’esperienza completa. Il grande successo della Granfondo Alpi del Mare 2025 ha confermato la capacità del Monregalese di saper accogliere eventi sportivi di qualità, trasformandoli in momenti di partecipazione, aggregazione sociale, promozione turistica e valorizzazione del patrimonio locale.»

Mondovì e il territorio del Monregalese offrono un’ampia gamma di esperienze che vanno oltre la manifestazione ciclistica, trasformando l’evento in un vero e proprio weekend di scoperta. Accanto alla granfondo, i visitatori potranno partecipare a visite culturali nel centro storico di Mondovì Piazza, scoprire le sue chiese barocche, i palazzi storici e i musei cittadini, oppure vivere l’esperienza del volo in mongolfiera, una delle attività simbolo del territorio.

Il Monregalese si presta inoltre a percorsi collinari ideali per e-bike, gravel e cicloturismo, oltre a itinerari di trekking e passeggiate panoramiche tra borghi, vigneti e paesaggi rurali. Non mancano proposte dedicate alle famiglie, con attività all’aria aperta, eventi diffusi e momenti di animazione urbana.

Grande spazio anche all’enogastronomia, con degustazioni di vini, prodotti tipici e cucina locale, visite a cantine e produttori del territorio, mercati e iniziative legate alle eccellenze del Monregalese. La cucina riflette il legame con il territorio: ravioli del plin, brasato al Barolo, tagliatelle ai funghi porcini e formaggi come il Raschera DOP sono solo alcune delle specialità da assaggiare.

Tra le mete culturali di maggior rilievo spicca il Santuario di Vicoforte, noto anche come Basilica della Natività di Maria Santissima o Regina Montis Regalis, che ospita la cupola ellittica più grande del mondo. Situato nel Comune di Vicoforte, a pochi chilometri da Mondovì, il santuario è riconosciuto come monumento nazionale ed è stato insignito del titolo di basilica minore per il suo eccezionale valore artistico e architettonico. Un mix di esperienze variegate che rende L’Étape Mondovì una manifestazione in grado di unire sport, cultura e qualità della vita.

Sito web L’Étape Mondovì: https://letapeitaly.it/homepage-etape-mondovi/

Una piattaforma di promozione territoriale con esperienze di viaggio dedicate

«Crediamo fermamente nel valore degli eventi che si fanno interpreti del territorio unendo anche paesaggio, natura, gastronomia e cultura, perché diventano vere occasioni di soggiorno e di scoperta che si estendono oltre la singola giornata della manifestazione.», afferma Gabriella Giordano, Presidente dell’ATL del Cuneese. «Il nostro anfiteatro alpino, con il suo potere innato di stupire e di affascinare chiunque, è particolarmente vocato al turismo all’aria aperta. Promuovere questi appuntamenti significa, per noi, celebrare l’identità del nostro territorio e promuovere uno sviluppo turistico sempre più consapevole.»

L’Étape Italy si conferma, dunque, non soltanto come un evento sportivo di alto livello, ma soprattutto come una piattaforma strategica di promozione del territorio. Grazie alla sua capacità di mettere in rete enti locali, istituzioni, operatori turistici e comunità, l’iniziativa diventa un vero e proprio motore di sviluppo, capace di generare valore che va ben oltre la competizione ciclistica.

Attraverso la collaborazione tra diversi attori del territorio, e l’offerta di pacchetti viaggio appositamente perfezionati per l’occasione, L’Étape Italy contribuisce a valorizzare le eccellenze locali, promuovere il turismo sostenibile e creare un impatto positivo duraturo sulle comunità coinvolte, lasciando un’eredità che si misura non solo in termini di visibilità mediatica, ma anche in opportunità economiche, culturali e sociali per le aree interessate.

Per maggiori informazioni, Visit Cuneese – www.visitcuneese.it – il portale ufficiale dell’ATL del Cuneese, invita a scoprire un territorio ricco di paesaggi alpini, borghi storici, sentieri e sapori autentici. Offre percorsi, consigli su alloggi e servizi per vivere esperienze uniche, combinando sport, cultura e tradizioni locali, e trasformando ogni visita in un’avventura indimenticabile da ricordare e condividere.