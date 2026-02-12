L’Arena nell’ultima notte «Risvegliare la meraviglia»

La pietra millenaria dell’Arena di Verona si prepara a trasformarsi in un grande respiro contemporaneo, capace di unire memoria e visione dentro un’unica notte. La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 non è soltanto l’atto conclusivo di una competizione globale, ma un passaggio simbolico in cui lo sport lascia spazio al racconto, all’emozione condivisa, alla bellezza che continua oltre il tempo dei risultati. Per la prima volta nella storia olimpica, questo rito universale prende forma all’interno di un sito riconosciuto dall’Unesco: un anfiteatro romano che da secoli custodisce spettacolo e comunità e che ora si apre a uno sguardo planetario.

La guida artistica dello spettacolo porta una firma profondamente italiana, anzi piemontese. La regista torinese Stefania Opipari costruisce una narrazione capace di fondere linguaggi differenti – danza, musica, tecnologia, immagini – in un disegno unitario dove la dimensione monumentale diventa intima e quella collettiva resta umana. La sua visione nasce da una tensione emotiva precisa: «La nostra sfida più grande è quella di risvegliare la meraviglia», una dichiarazione che riassume il senso profondo della cerimonia e il desiderio di restituire stupore a uno spettatore globale sempre più abituato all’eccezionale.

Anche il percorso personale che conduce a questo palcoscenico entra nel racconto. Opipari parla del proprio ruolo come di «un privilegio immenso, un onore e una profonda fonte di gratitudine: poter raccontare al mondo la bellezza dell’Italia di oggi», sottolineando quanto passione, esperienza e determinazione siano parte invisibile ma decisiva dello spettacolo.

I numeri raccontano l’ampiezza della serata: circa 800 persone coinvolte tra performer, tecnici, figuranti e atleti danno forma a una macchina scenica complessa e armonica, mentre centinaia di sportivi partecipano attivamente alla messa in scena, diventando parte viva del racconto. Intorno a loro, un’audience potenziale di centinaia di milioni di spettatori nel mondo trasforma Verona in un centro simbolico condiviso, dove la dimensione locale dialoga con quella globale.

Dentro questo equilibrio tra antico e futuro, tra silenzio della pietra e luce della tecnologia, la chiusura dei Giochi assume così un significato più profondo: non soltanto una fine, ma un passaggio. L’Arena diventa un cuore aperto che batte all’unisono con chi guarda da vicino e da lontano, ricordando che la bellezza più autentica prende forma quando viene vissuta insieme.