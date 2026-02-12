Go Wine porta il Nebbiolo a Milano con la nuova edizione di “Barolo, Barbaresco & Roero”

Torna a Milano l’appuntamento che Go Wine dedica ogni anno ai grandi vini di Langhe e Roero. Lunedì 16 febbraio 2026, presso l’Hotel Melià (Via Masaccio 19), si svolgerà una nuova edizione di “Barolo, Barbaresco & Roero”, evento che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento nel calendario milanese del vino di qualità.

L’iniziativa riunisce una selezione di cantine protagoniste delle tre grandi denominazioni del nebbiolo piemontese – Barolo, Barbaresco e Roero – affiancate da altre realtà che raccontano il “Piemonte intorno”, offrendo un’occasione di confronto tra territori, annate e stili produttivi.

Secondo tradizione, accanto alle nuove annate troveranno spazio anche annate anteriori, per valorizzare uno degli elementi distintivi di questi vini: la longevità e la capacità di evoluzione nel tempo.

NOVITÀ 2026: Area Blind Tasting sulle nuove annate

In occasione della tappa milanese, Go Wine introduce una novità: un’area di degustazione alla cieca (Blind Tasting) interamente dedicata alle nuove annate di Barolo 2022, Barbaresco 2023 e Roero 2023.

Un’esperienza pensata per consentire un confronto diretto e senza condizionamenti, concentrandosi esclusivamente sul vino e sulle caratteristiche dell’annata e del territorio.

L’area sarà attiva dalle ore 15.30 alle ore 19.30 nella Sala Diamante, a fianco della grande area dove sono presenti le cantina al banco d’assaggio.

La degustazione alla cieca sarà riservata a:

stampa di settore, blogger e comunicatori del vino (accesso gratuito su accredito);

enoappassionati qualificati (su prenotazione, posti limitati).

Al termine della sessione sarà consegnato l’elenco completo dei vini degustati.

Collabora con Go Wine all’evento Paolo Porfidio, laurea in enologia e head sommelier presso l’Excelsior Gallia di Milano. È stato Best Under 30 per il Gambero Rosso nel 2020 e Miglior Sommelier d’Italia per Identità Golose 2023. Sarà Porfidio a condurre alle ore 17 una masterclass, rivolta a operatori del settore selezionati e stampa, a cui si offrirà l’opportunità di un ulteriore approfondimento

Esponenti della grande ristorazione di Milano saranno presenti all’Hotel Melià per confronti e assaggi con le cantine.

Il programma della giornata

Per garantire la migliore esperienza di degustazione, l’accesso avverrà su prenotazione e con turni definiti.

Ore 14.30 – 18.00

Anteprima riservata agli operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, operatori di enoteche, ristoranti e wine bar – una persona per locale, salvo motivate eccezioni).

Accredito su richiesta via email con conferma scritta da parte di Go Wine.

Ore 18.00 – 22.00

Apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 16 febbraio scrivendo a:

📩 [email protected]

Le Cantine protagoniste

Adriano Marco e Vittorio – Alba (Cn);

Alario Claudio – Diano d’Alba (Cn);

Angelo Negro – Monteu Roero (Cn);

Bera – Neviglie (Cn);

Boasso Franco – Serralunga d’Alba (Cn);

Silvano Bolmida – Monforte d’Alba (Cn);

Bussia Soprana – Monforte d’Alba (Cn);

Cantina del Nebbiolo – Vezza d’Alba (Cn);

Cantina Mascarello Michele & Figli – La Morra (Cn);

Casavecchia – Diano d’Alba (Cn);

Cascina Alberta – Treiso (Cn);

Cascina Bruciata – Barbaresco (Cn);

Cascina Cà Rossa – Canale (Cn);

Cordero Gabriele – Priocca (Cn);

Gerlotto F.lli – Diano d’Alba (Cn);

Gianni Gagliardo – La Morra (Cn);

La Biòca – Monforte d’Alba (Cn);

Marchesi di Barolo – Barolo (Cn);

Mainerdo F.lli – Neive (Cn);

Nada Giuseppe – Treiso (Cn);

Oberto Paola – Cherasco (Cn);

Piazzo Comm. Armando – Alba (Cn);

Prunotto – Alba (Cn);

Diego Rivetti – Serralunga d’Alba (Cn);

San Biagio – La Morra (Cn);

Savigliano F.lli – Diano d’Alba (Cn);

Sordo Giovanni – Castiglione Falletto (Cn);

Taliano Michele – Montà (Cn);

Tenuta Carretta – Piobesi d’Alba (Cn);

Vajra G.D. – Barolo (Cn);

Villadoria – Serralunga d’Alba (Cn).

Piccole Vigne del Piemonte con

Cà di Caire – Montà (Cn),

Cascina Gavetta – Novello (Cn),

Dosio Vigneti – La Morra (Cn),

Isnardi Ernesto – Castagnito (Cn),

Torraccia del Piantavigna – Ghemme (NO);

Vacca Cascina Principe – Neive (Cn);

Cantine Vida – Mongardino (AT);

Caudrina – Castiglione Tinella (Cn);

Pian del Bosco – Mango (Cn).

Antica Distilleria Sibona – Piobesi d’Alba (Cn)