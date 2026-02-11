WOW alla BIT di Milano per promuovere le quattro stagioni dell’outdoor in Granda

L’offerta turistica outdoor della provincia di Cuneo e di Langhe Monferrato Roero è stata al centro della BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano.

Oggi, negli spazi della Regione Piemonte, l’ATL del Cuneese e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero hanno presentato le opportunità di attività all’aria aperta e gli eventi sportivi dei due territori in un evento-stampa coordinato dall’Associazione per il turismo outdoor WOW. L’iniziativa consolida una sinergia tra le due ATL ormai storica, volta a promuovere il Piemonte meridionale come destinazione d’eccellenza sui mercati nazionali e internazionali.

Ad aprire l’incontro, l’Assessore Regionale al Turismo, Paolo Bongioanni: l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «La provincia di Cuneo e l’intero Piemonte sono stati tra i primi a livello nazionale a individuare nelle attività all’aria aperta un’importante direttrice per la sviluppo turistico e territoriale. Tanti passi in avanti sono stati fatti da quando, nel 2013 è nata l’Associazione: sono molto soddisfatto del fatto che si investa nella formazione degli operatori turistici, nell’incontro tra i vari attori della filiera e nella visibilità sui mercati stranieri attraverso la partecipazione a fiere internazionali di settore. Abbiamo una Regione con una varietà eterogenea di attrattive nel segmento del turismo outdoor, e siamo al lavoro per sviluppare altre partnership con altri enti: uno su tutti, la Regione Liguria con la quale stiamo sviluppando progetti comuni per collegare le ciclovie delle Alpi con quelle della Riviera e promuoverle in modo organico».

In concomitanza con l’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il tema portante è stato lo sport come strumento privilegiato di scoperta ambientale. Dalle Alpi del Monviso alle colline UNESCO, il territorio si conferma una vera “palestra a cielo aperto”: un ecosistema che accoglie non solo gli sciatori, ma anche gli appassionati di trekking, bike, arrampicata e volo in mongolfiera.

La stagione invernale in corso ha visto il ritorno di nevicate eccezionali sulle montagne cuneesi, garantendo scenari immacolati che non si registravano da anni. Un richiamo irresistibile per sciatori e snowboarder, che hanno potuto contare su 17 stazioni all’avanguardia e oltre 400 km di piste, con 15 centri fondo. L’esperienza turistica è arricchita da un’offerta ricettiva di alto livello: strutture di charme che profumano di larice e centri benessere, baite in quota e vivaci programmi di après-ski nei borghi alpini o direttamente sulle piste.

Guardando alla bella stagione, le Alpi di Cuneo propongono un’evoluzione del turismo outdoor: accanto ai classici trekking e cicloturismo, crescono le esperienze immersive e introspettive. L’offerta spazia oggi dalle attività slow, come il forest bathing e lo yoga, a quelle più dinamiche e adrenaliniche quali sky running, river trekking, rafting e canyoning, permettendo un contatto sempre più profondo e autentico con la natura.

Numerose le iniziative già programmate per l’estate:

MUT – Marguareis Ultra Tour (6 giugno, con partenza da Roccaforte Mondovì)

100 Miglia Monviso (17-19 luglio, Valli del Saluzzese)

Valle Stura Skyrace (25-26 luglio, alta Valle Stura con partenza da Argentera)

Monviso Trail (30 agosto)

Grand Raid Cro Magnon (26 settembre, con partenza da Limone Piemonte)

MOT – Maira Occitan Trail (ottobre, Valle Maira)

GF Étape Piemonte by Tour de France (31 maggio, Alpi Marittime, con partenza Entracque)

La Via del Sale MTB Race (21 giugno, con partenza da Limone Piemonte

GF La Fausto Coppi (28 giugno, Cuneo- Alpi di Cuneo – Cuneo con passaggio sull’iconico Colle del Fauniera)

L’Étape Mondovi by Tour de France | GF Alpi del Mare (20 settembre, territorio Monregalese con partenza Mondovì)

Le Scalate leggendarie: la settimana delle scalate prevede 4 luglio: Rucas/Montoso, 5 luglio: Strada dei Cannoni, 6 luglio: Colle Sampeyre, 7 luglio: Pian del Re, 8 luglio: S. Anna Vinadio, 9 luglio: Colle Fauniera, 10 luglio: Montemale. A questa settimana con giornate continuative si aggiungono date singole, ossia 20 giugno: Pian del Re, 06 settembre Colle dell’Agnello; 12 settembre: Colle Fauniera.

Da non perdere anche OFF, Outdoor Free Festival in programma nel Monregalese dal 5 al 7 giugno con la possibilità di provare e vivere differenti discipline: e-bike, MTB, arrampicata, boulder, equitazione, gravel e trail running.

Tutti gli appuntamenti outdoor nelle Alpi di Cuneo sono consultabili su www.visitcuneese.it (portale in continuo aggiornamento).

“Il turismo outdoor in provincia di Cuneo si sta caratterizzando sempre più per autenticità e inclusione.” Rimarca il direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin. “C’è, ad esempio, una storia speciale che rende le Alpi di Cuneo una destinazione invernale particolarmente unica: è l’esperienza messa in pista da DiscesaLiberi, una realtà che lavora per rendere davvero inclusivo il mondo degli sport invernali su neve, permettendo a persone con disabilità di vivere la montagna in sicurezza e divertendosi. Ma non solo: da alcuni anni il nostro volto di ambasciatore del turismo sportivo è l’Atleta paralimpico Diego Colombari, oro a Tokyo 2020 nella staffetta mista di handbike, ora impegnato anche nello sci nordico sitting. Anche attraverso la sua esperienza, e a quella dell’atleta di sci alpino Marta Bassino, ci impegniamo a promuovere e a dar voce alle numerose realtà territoriali che si distinguono in termini di inclusione. Il nostro motto è: lo sport è per tutti.”

Le colline di Langhe Monferrato Roero, patrimonio mondiale dell’Umanità dal 2014, sono lo scenario ideale per ambientare la propria vacanza all’aria aperta che unisce enogastronomia riconosciuta a livello mondiale – dal ristorante stellato all’osteria tradizionale -, offerta ricettiva diversificata con alti standard di accoglienza, servizi turistici dedicati agli amanti delle vacanze attive e una grande varietà di attività outdoor per tutti, dagli sportivi alle famiglie con bambini.

Meta ideale per uno short break primaverile, quando i filari di vite si risvegliano dal torpore invernale riprendendo il ciclo vegetativo, le colline Unesco si possono esplorare passeggiando, a cavallo, con la joelette, in moto, meglio se elettrica, e addirittura in mongolfiera. Sul sito www.visitlmr.it si trovano non solo gli itinerari outdoor con mappa e traccia GPX, ma anche proposte per rilassarsi nella natura, come lo yoga tra i vigneti e il nature bathing.

Menzione a parte merita il mondo bike, che in Langhe Monferrato Roero trova percorsi adatti ad ogni sua declinazione: percorsi e-bike in Alta Langa e Langa del Barolo, sentieri MTB tra i boschi e i vigneti del Roero, tracciati su asfalto per bici da strada e itinerari gravel pensati per le percorrenze più lunghe su fondo misto. Tanti i servizi dedicati agli appassionati delle due ruote: nel Club di Prodotto Bike c’è la soluzione per ogni esigenza, che sia un hotel bike friendly, una guida cicloturistica, un noleggiatore o un carrellino per il trasporto dei più piccoli. Inoltre, all’ufficio turistico di Alba sono disponibili due city e-bike a noleggio per le pedalate dell’ultimo minuto.

L’attività all’aria aperta in Langhe Monferrato Roero è pensata sia per gli sportivi sia per le famiglie, per i gourmet e i wine-lover e per gli appassionati di storia e cultura, grazie agli itinerari tematici dedicati a paesaggi, centri urbani, arte e produzioni tipiche. Lungo il tragitto è bene fermarsi per godere del buono e del bello che queste colline sanno offrire: piccoli e accoglienti borghi, soste enogastronomiche in cantina o a casa dei produttori locali, opere d’arte contemporanea disseminate lungo gli itinerari, o semplicemente punti dove ammirare panorami mozzafiato.

Non mancano gli appuntamenti e gli eventi sportivi agonistici, soprattutto in primavera e in autunno.

Corri sotto le torri (13 settembre, Alba)

Ultratrail del Moscato (S.Stefano Belbo, 25-26-27 settembre)

Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba (25 ottobre, Alba)

Granfondo Pedalanghe (12 aprile, S.Stefano Belbo)

Bra Bra Fenix (16-17 maggio, Bra)

Piemontgravel (10-12 aprile, Langhe Monferrato Roero)

“Le esperienze all’aria aperta, il contatto con la natura e le pratiche outdoor si affermano come motivazioni dominanti del viaggio in Langhe Monferrato Roero e lo testimonia l’aumento delle presenze turistiche registrato nella primavera-estate 2024”, afferma Bruno Bertero, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. “Sicuramente l’outdoor occupa una dimensione centrale e identitaria della nostra destinazione, capace di coniugare paesaggio, mobilità dolce, sport, natura e benessere in un’unica esperienza immersiva adatta a tutti i nostri target e mercati turistici. In particolar modo, la partnership con i colleghi cuneesi, attraverso l’Associazione WOW, ci permette di costruire un prodotto turistico outdoor complementare con montagna e collina e di essere presenti in Italia e all’estero come un’unica destinazione. Tra gli obiettivi del 2026 c’è sicuramente il consolidamento dell’offerta outdoor per tutti, con il coinvolgimento di formatori e delle associazioni che già operano per rendere l’attività all’aria aperta fruibile per tutti.”

A unire e servire i diversi territori della provincia, l’Aeroporto di Cuneo. “La crescita dell’aeroporto passa necessariamente dalla capacità del territorio di fare sistema” spiega Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport. “Promuovere in modo unitario l’offerta turistica, in particolare quella outdoor, significa creare le condizioni per attrarre nuovi collegamenti aerei e rafforzare l’incoming verso la provincia di Cuneo, intercettando mercati geograficamente distanti che fino a ieri guardavano ad altre destinazioni. Anche quest’anno la conferma della ski route con la Polonia dimostra che la sinergia tra promozione turistica, offerta ricettiva e aeroporto produce risultati concreti. È su questa strada che dobbiamo continuare, ampliando l’azione promozionale verso nuovi mercati”.

Davide Merlino, Presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor WOW dichiara: “Questa iniziativa promozionale rappresenta un evento importante per la valorizzazione e la promozione della provincia di Cuneo verso il mercato del turismo e ringrazio la Regione Piemonte per l’ospitalità che ci ha riservato. Nel 2013, su iniziativa congiunta dell’ATL del Cuneese e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e con il sostegno economico della Camera di Commercio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nasceva il Comitato per il Turismo Outdoor, ora divenuto Associazione. Negli anni molte attività di promozione sono state condotte sul mercato nazionale e internazionale, lavorando con efficacia sul rafforzamento della conoscenza e della valorizzazione del Cuneese. In primavera partirà un corso dedicato ad operatori turistici sui temi di accessibilità e inclusione, nell’ambito di un progetto co-finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Le due ATL di riferimento stanno lavorando in questi giorni proprio per individuare i migliori formatori in materia; il corso si svilupperà con lezioni di teoria e con incontri in presenza, con il coinvolgimento anche delle associazioni territoriali locali.”

La presentazione alla stampa, moderata dal giornalista Danilo Poggio, si è conclusa in dolcezza, con una degustazione della tradizionale Colomba Albertengo presentata proprio dal Patron, Massimo Albertengo, accompagnato dal Sindaco di Torre San Giorgio, Daniele Arnolfo. L’azienda familiare ha le sue radici proprio ai piedi del Monviso, e da sempre lavora per rimarcare con forza la propria identità (nel suo slogan “I Piemontesi sono fatti di un’altra pasta” ben sottolinea questo concetto). Dal 1905 il rispetto per le persone e la conoscenza delle materie prime di qualità, quali le nocciole Piemonte IGP, delle tecniche e delle lavorazioni hanno reso Albertengo un marchio noto in Italia e all’estero per la produzione dei lievitati da ricorrenza: panettoni e colombe (www.albertengo.com).

In abbinamento alla specialità dolciaria del cuneese, i vini che da sempre caratterizzano i fine pasto piemontesi: l’Asti spumante DOCG e il Brachetto d’Acqui spumante DOCG, due espressioni del metodo Martinotti – da Federico Martinotti, l’inventore di questo metodo di spumantizzazione alla fine del diciannovesimo secolo, quando era direttore per l’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti – offerte dai Consorzio di tutela dell’Asti e dal Consorzio di tutela dei vini d’Acqui in collaborazione con l’Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti.

