L’artista albese Martinita presenta il nuovo singolo “Vente Conmigo” (VIDEO)

Martinita è una giovane artista dal respiro internazionale, capace di trasformare le proprie radici latine in un linguaggio pop contemporaneo, solare e profondamente emotivo. Un progetto musicale che nasce dall’incontro tra culture, viaggi e una vita vissuta con la musica come bussola emotiva.

«La mia vita si basa fondamentalmente sulla musica: ogni momento della giornata lo vivo associandolo a una canzone. La musica è vita, è un’ottima medicina per l’anima», racconta l’artista.

Cresciuta in una famiglia dalle forti influenze latinoamericane, Martinita sviluppa fin da giovanissima una sensibilità musicale naturale, nutrita da ritmi caldi, melodie immediate e una voce capace di unire dolcezza e carattere. Le sue origini diventano il cuore pulsante di un’identità musicale aperta e cosmopolita.

Il suo percorso artistico prende forma molto presto, anche attraverso il rock, genere che rappresenta una parte fondamentale della sua formazione: con la sua prima band realizza infatti inediti originali rock melodici, esperienze che contribuiscono a rafforzare il suo approccio live e la sua identità vocale. Parallelamente, viaggia e vive la musica sul campo tra concerti, esperienze all’estero, studi e sperimentazioni che la portano ad attraversare pop internazionale, rock, urban, latin e contaminazioni world.

«Canto praticamente da sempre. Da bambina dicevo che il mio sogno era diventare una cantante. La musica ha sempre fatto parte di me», ricorda.

Dopo gli studi al CDM e la borsa di studio al CET di Mogol – dove perfeziona il canto e incontra musicisti del panorama pop italiano – Martinita attraversa una fase intensa di crescita artistica e personale, tra Londra, l’Italia e numerose collaborazioni live. Non mancano momenti difficili, pause forzate e ripartenze, fino a una rinnovata consapevolezza: tornare alle proprie radici per raccontarsi in modo autentico.

Nasce così il nuovo corso artistico di Martinita: un progetto pop-latin energico e riconoscibile, femminile e vibrante, in cui il ritmo è protagonista ma la melodia resta sempre centrale. Una musica pensata per far ballare, ma anche per raccontare emozioni vere.

Il singolo di debutto, “Vente Conmigo”, prodotto da Maximo Music e registrato nello studio della sede di Green Garage a Santo Domingo, rappresenta perfettamente questa visione. Un brano reggaeton dal sapore solare che parla di una relazione fatta di alti e bassi, di discussioni e riconciliazioni, ma soprattutto di gratitudine verso la vita.

«“Vente Conmigo” parla di una relazione vera, con i suoi alti e bassi. Brindo alla vita, perché dovremmo essere grati ogni giorno per le piccole cose: l’amore, le amicizie, la salute. La musica ha un potere terapeutico enorme, è una medicina naturale senza controindicazioni».

Dopo “Vente Conmigo”, Martinita mostra un lato più sofisticato e sensuale con “Entre Dois Pontos”, una kizomba elegante, cover di un brano di Romany Gilmour, figlia di David Gilmour (Pink Floyd). Una canzone che celebra i legami familiari, la memoria e la ricerca di equilibrio, scegliendo sonorità profondamente legate al Portogallo e alla sua storia musicale.

Nel suo percorso recente trova spazio anche “Flow Navideño”, un medley pop-reggaeton natalizio che rilegge tre grandi classici – Jingle Bell Rock, Last Christmas e Santa Claus Is Coming to Town – trasformandoli in una traccia fresca e attuale, registrata al Green Garage Studio di Vinovo (Torino).

Poliglotta e naturalmente internazionale, Martinita canta in inglese, spagnolo e portoghese, ma guarda ora con interesse anche all’italiano: il suo primo brano nella nostra lingua è già in arrivo e potrebbe rappresentare una delle novità pop più interessanti del 2026.

Il nuovo singolo, appena registrato, affronta un tema intimo e profondo, raccontando un amore fragile, interrotto prima di poter trovare il suo spazio nel mondo. Una storia sospesa tra ciò che è stato e ciò che avrebbe potuto essere, lasciata volutamente aperta alla libera interpretazione dell’ascoltatore. Un brano intimo e personale che segna un ulteriore passo nel suo percorso artistico, oggi sempre più consapevole e autentico.

Con una voce riconoscibile, una storia sincera e uno sguardo aperto sul mondo, Martinita si afferma come una delle nuove promesse del panorama pop-latin contemporaneo, pronta a conquistare pubblico e ascoltatori con ritmo, emozione e verità