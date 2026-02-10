La quattordicesima giornata del campionato di Serie C femminile di pallavolo, prima del girone di ritorno, si rivela interlocutoria per il vertice della classifica con tutte e sei le prime che conquistano tre punti. Per le squadre cuneesi è un weekend positivo, con la vittoria di prestigio del Volley Roero Città di Canale che spicca tra i risultati.

L’AF Volley, capolista travolge 3-0 la Vol-ley Academy Volpiano e mantiene la vetta. Il Villanova Volley risponde presente espugnando 3-0 il campo della Farid Val Sangone Volley a Giaveno e si mantiene il secondo posto a 36 punti. Le monregalesi di coach Ravotti hanno archiviato la sconfitta di Almese con una prestazione autoritaria, dimostrando di voler lottare fino alla fine per la vetta.

Risponde presente anche la CRS Martino Vbc Savigliano, che supera 3-1 la Turintech Chisola Volley e sale a trentuno punti consolidando il quarto posto. Le saviglianesi di coach Porello, fresche vincitirici della Coppa Piemonte, hanno controllato la partita pur concedendo un set alle avversarie. Una vittoria che rilancia le ambizioni di Savigliano, che ora deve trovare continuità per provare a riaprire i giochi nelle posizioni di vertice.

La Sicom Cherasco non riesce a impensierire l’Isil Volley Almese Massi, cedendo 3-0 in una sfida che ha visto le padrone di casa dominare dall’inizio alla fine. Le nerostellate di coach Spincich hanno faticato a trovare il gioco contro un avversario che sta viaggiando a velocità alte e che ha dimostrato di essere superiore sul piano tecnico e fisico. Cherasco resta settima a venti punti in coabitazione con il Club76 Playasti.

La vittoria della settimana è senza dubbio quella del Volley Roero Città di Canale, che supera 3-1 il Club76 Playasti al termine di una prestazione ottima. Le canalesi di coach Benvenuti hanno riscattato le tre sconfitte consecutive dell’ultimo periodo con una prova maiuscola contro un avversario ostico e di valore. Il 3-1 finale vale tre punti prestigiosi che rilanciano il Roero a quota 18 punti, e confermano la crescita della matricola. Una vittoria che dà slancio e fiducia per il prosieguo del girone di ritorno.

L’Editel Bam Vicoforte Volley Ceva, incompleto, lascia strada in Val Chisone cedendo 3-0 al Mollificio Rmi Val Chisone. Le vicesi di coach Pagliuca, prive di alcune titolari, hanno affrontato un avversario superiore sul piano tecnico e fisico senza riuscire a impensierire le padrone di casa. La linea verde resta a quattro punti al penultimo posto e dovrà trovare una scossa nelle prossime giornate per provare a uscire dalla zona retrocessione. Nell’altra sfida della giornata, lo Sporting Torino travolge 3-0 il CUS-Pianezza Volley Lab e sale a 25 punti, consolidando il sesto posto.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 14 (7/2)

Isil Volley Almese Massi – Sicom Cherasco 3-0

Farid Val Sangone Volley – Villanova Volley 0-3

Volley Roero Città di Canale – Club76 Playasti 3-1

CUS-Pianezza Volley Lab – Sporting Torino 0-3

Mollificio Rmi Val Chisone – Editel Bam Vicoforte Volley Ceva 3-0

CRS Martino Vbc Savigliano – Turintech Chisola Volley 3-1

Vol-Ley Academy Volpiano – AF Volley 0-3

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA

AF Volley 37 Villanova Volley 36 Isil Volley Almese Massi 34 CRS Martino Vbc Savigliano 31 Mollificio Rmi Val Chisone 28 Sporting Torino 25 Club76 Playasti 20 Sicom Cherasco 20 Volley Roero Città di Canale 18 Turintech Chisola Volley 17 Farid Val Sangone Volley 16 Vol-Ley Academy Volpiano 5 Editel Bam Vicoforte Volley Ceva 4 CUS-Pianezza Volley Lab 3

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 15 (14/2)

Sicom Cherasco – Volley Roero Città di Canale

Editel Bam Vicoforte Volley Ceva – Farid Val Sangone Volley

AF Volley – Isil Volley Almese Massi

Villanova Volley – CUS-Pianezza Volley Lab

Sporting Torino – Vol-Ley Academy Volpiano

Turintech Chisola Volley – Mollificio Rmi Val Chisone

Club76 Playasti – CRS Martino Vbc Savigliano