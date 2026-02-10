Volley B2/F – Alba vince a Santena e avvicina Moncalieri, buone indicazioni da Libellula

La quattordicesima giornata del Girone A di Serie B2 femminile di pallavolo riapre il campionato dopo la pausa con verdetti importanti. Le due cuneesi vivono due trasferte molto diverse, ma entrambe tornano a casa con segnali incoraggianti. A Santena va in scena una prestazione di grande qualità da parte di L’Alba Volley. Le ragazze di coach Barisciani si impongono 3-0 sulla MTS SER Santena, dimostrando grande cinismo soprattutto nei finali di set.

Nonostante i cinque punti in classifica, la squadra padrona di casa si dimostra squadra in grande miglioramento e non regala nulla alle albesi, che però sanno trovare le giocate decisive nei momenti chiave. Con questa vittoria, L’Alba Volley sale a 31 punti e conferma il terzo posto, recuperando due lunghezze all’Ascot BTM Moncalieri, sconfitta a sorpresa in casa dalla Lilliput Pallavolo per 2-3. Ora per le albesi si profila il big match della stagione: sabato 14 febbraio arriva al “Pala Centro Storico” la capolista Volley Network Satinox’s in uno scontro che potrebbe dire molto sulle gerarchie di alta classifica.

In Lombardia, la Libellula Banca CRS cede 3-0 alla capolista Volley Network Satinox’s, ma la prestazione offre spunti positivi. Le ragazze di coach Micozzi perdono il primo set solo ai vantaggi (27-25), dimostrando di poter tenere testa anche alle migliori del girone. È un segnale importante per le braidesi, che dopo la pausa mostrano maggiore compattezza e voglia di lottare. Con due punti all’attivo dopo quattordici giornate, la salvezza resta un’impresa complicata, ma l’atteggiamento visto contro Satinox’s lascia intravedere margini di crescita per il prosieguo del campionato.

Ottima prestazione della Pallavolo Valle Belbo, che espugna in rimonta 3-1 il campo della Teamvolley Lessona e sale al quinto posto con 29 punti. La neopromossa di Canelli continua a stupire e si conferma tra le rivelazioni del campionato. La Finimpianti GP Rivarolo batte 3-0 l’Igor Volley Trecate e sale a 30, mentre la Gorla Volley Orsa Foam espugna 3-0 il campo della Cumdi Luino Volley e aggancia la Lilliput Pallavolo a quota 24. La Datachromlab Castellanza supera infine 3-0 la Monviso Volley Pinerolo e sale a 27.

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (7/2)

Teamvolley Lessona – Pallavolo Valle Belbo 1-3

Volley Network Satinox’s – Libellula Banca CRS 3-0

Cumdi Luino Volley – Gorla Volley Orsa Foam 0-3

Finimpianti GP Rivarolo – Igor Volley Trecate 3-0

MTS SER Santena – L’Alba Volley 0-3

Ascot BTM Moncalieri – Lilliput Pallavolo 2-3

Datachromlab Castellanza – Monviso Volley Pinerolo 3-0

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Volley Network Satinox’s 36 Ascot BTM Moncalieri 33 L’Alba Volley 31 Finimpianti GP Rivarolo 30 Pallavolo Valle Belbo 29 Datachromlab Castellanza 27 Lilliput Pallavolo 24 Gorla Volley Orsa Foam 24 Teamvolley Lessona 22 Monviso Volley Pinerolo 18 Cumdi Luino Volley 9 MTS SER Santena 5 Igor Volley Trecate 4 Libellula Banca CRS 2

SERIE B2 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 15 (14/2)

Pallavolo Valle Belbo – Cumdi Luino Volley

L’Alba Volley – Volley Network Satinox’s

Monviso Volley Pinerolo – Teamvolley Lessona

Libellula Banca CRS – Finimpianti GP Rivarolo

Igor Volley Trecate – Datachromlab Castellanza

Lilliput Pallavolo – MTS SER Santena

Gorla Volley Orsa Foam – Ascot BTM Moncalieri