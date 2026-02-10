Non riesce a replicare il risultato dell’andata il Mondovì Volley contro la Capo d’Orso Palau. In Sardegna, il “Puma” paga un avvio di gara complicato e va sotto di due set, salvo poi mettersi in moto e recuperare fino al 2-2 con una reazione di carattere e orgoglio. Il tie-break si trasforma in un’altalena di emozioni, con le padrone di casa a un passo dal successo: capitan Aliberti e compagne recuperano fino a guadagnarsi un match point, ma sono le biancoverdi a trovare lo spunto finale e a portare a casa i tre punti.

Le monregalesi chiudono così la loro striscia di cinque vittorie consecutive e salgono a 30 punti, scivolando al quarto posto. Una sconfitta amara, maturata dopo una rimonta che sembrava poter ribaltare l’inerzia della partita, ma che certifica ancora una volta la crescita della Capo d’Orso Palau, ormai sesta a 27 punti e sempre più protagonista del campionato.

In vetta, continua il duello a distanza tra Volley 2001 Garlasco e Pallavolo Florens, entrambe a 37. Le vigevanesi hanno superato 3-1 l’Acrobatica Alessandria in un match combattuto, mentre le pavesi hanno avuto vita facile espugnando 3-0 il campo del Cogne Aosta Volley. Le due capoliste portano a sei le lunghezze di vantaggio sulla terza posizione.

Proprio il terzo posto è ora occupato dal GSO Villa Cortese, che supera il Mondovì Volley grazie al netto 3-0 conquistato sul campo del CUS Torino. Le lombarde salgono a trentuno punti e si riportano in piena corsa per le posizioni di vertice. Alle spalle delle prime cinque, la Care Project Bellusco travolge 3-0 il Volley Parella Torino e sale a 23, consolidando la settima posizione.

In coda, importanti successi per la Victor&Co Issa Novara e la Vol-Ley Academy Volpiano in due scontri diretti per la salvezza, entrambi chiusi 3-1. Le novaresi superano il Chieri ’76 e salgono a 12 punti, mentre le torinesi battono la Pan Alfieri Cagliari e agganciano proprio le chieresi a sette.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (7/2)

Pallavolo Florens – Acrobatica Alessandria 3-1

Cogne Aosta Volley – Volley 2001 Garlasco 0-3

Care Project Bellusco – Volley Parella Torino 3-0

CUS Torino – GSO Villa Cortese 0-3

Capo d’Orso Palau – Mondovì Volley 3-2

Victor&Co Issa Novara – Chieri ’76 3-1

Vol-Ley Academy Volpiano – Pan Alfieri Cagliari 3-1

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Volley 2001 Garlasco 37 Pallavolo Florens 37 GSO Villa Cortese 31 Mondovì Volley 30 Acrobatica Alessandria 29 Capo d’Orso Palau 27 Care Project Bellusco 23 CUS Torino 18 Cogne Aosta Volley 17 Victor&Co Issa Novara 13 Pan Alfieri Cagliari 12 Chieri ’76 7 Vol-Ley Academy Volpiano 7 Volley Parella Torino 6

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (14/2)

Acrobatica Alessandria – Care Project Bellusco

Mondovì Volley – Cogne Aosta Volley

Pan Alfieri Cagliari – Pallavolo Florens

Volley 2001 Garlasco – CUS Torino

GSO Villa Cortese – Vol-Ley Academy Volpiano

Chieri ’76 – Capo d’Orso Palau

Volley Parella Torino – Victor&Co Issa Novara