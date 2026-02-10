Avvicinare i cittadini di oggi e di domani a una conoscenza più consapevole del cibo, del territorio e dell’ambiente: è questo l’obiettivo del nuovo progetto di educazione alimentare e alla sostenibilità realizzato da Agrimercato Campagna Amica, in collaborazione con Agrisviluppo soc. coop e promosso da Coldiretti Cuneo.

L’iniziativa, che prenderà avvio a partire dall’anno scolastico 2025/2026, sarà rivolta alle scuole primarie della provincia e si svilupperà in modo capillare sul territorio, coinvolgendo nel corso delle varie attività oltre mille alunni e, di conseguenza, le loro famiglie e l’intera comunità scolastica. Hanno aderito 14 plessi scolastici appartenenti a 9 istituti comprensivi, situati nei comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Centallo, Cuneo, Dogliani, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Roccaforte Mondovì, Sala delle Langhe, Santa Vittoria d’Alba, Savigliano e Villafalletto.

Il progetto intende promuovere una cultura del consumo responsabile, della stagionalità dei prodotti e della filiera corta, mettendo in relazione diretta cibo, salute, ambiente ed economia agricola. Parlare di alimentazione oggi significa infatti parlare anche di benessere, prevenzione e qualità della vita, soprattutto quando il confronto riguarda le giovani generazioni.

In questo contesto, emerge con forza la necessità di andare oltre la teoria. Informare non basta: è fondamentale trasformare i concetti in azioni concrete e tangibili, capaci di raggiungere realmente i ragazzi nei luoghi in cui crescono e apprendono. Da qui nasce un progetto strutturato, diffuso e continuativo, che porta l’educazione alimentare direttamente nelle scuole e nei luoghi della produzione agricola.

“Quando parliamo di prodotti, di salute e di filiera, abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti”, dichiara Giacomo Ballari, Presidente di Agrimercato Cuneo “Questo progetto è un’azione concreta, capillare, che coinvolgerà oltre mille bambini e, attraverso loro, le famiglie e l’intera comunità scolastica. È un investimento serio sul futuro dei nostri ragazzi e sul loro modo di scegliere e consumare cibo”.

Il percorso didattico prevede incontri in classe affiancati da esperienze dirette nelle fattorie didattiche Coldiretti, visite al mercato Campagna Amica e degustazioni guidate dei prodotti del territorio. Un approccio pratico ed esperienziale che consente ai bambini di toccare con mano il valore del cibo e di comprendere il significato della filiera corta.

“Progetti come questo rappresentano un’occasione fondamentale anche per il mondo agricolo” sottolinea Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo. “È un’opportunità per le aziende di farsi conoscere, di raccontare il proprio lavoro e di essere apprezzate dalle nuove generazioni. Educare i ragazzi oggi significa costruire consumatori consapevoli domani, attenti alla qualità, alla stagionalità e al legame con il territorio”.

Agrimercato Campagna Amica conferma così il proprio impegno nella promozione di un modello alimentare sano, sostenibile e trasparente, capace di valorizzare il Made in Italy e di trasformare l’educazione alimentare in un’esperienza concreta, condivisa e duratura. L’iniziativa, è realizzata nell’ambito del progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 – Intervento SRG07.1