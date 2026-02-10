Calcio a 5, Serie A2 – L’Elledì travolge i Saints Milano con un brillante 6-1

L’Elledì FC conquista l’ottavo successo in Serie A2 Élite e sale a quota 26 punti in classifica. Decisivi per il 6-1 finale le doppiette di Sorbo e Dragone e i centri di Cerbone e Sandri.

Elledì FC – Saints Milano 6-1

Reti: Sorbo (2), Dragone (2), Cerbone e Sandri (Elledì); Wilde (Saints)

LA PARTITA

Nel 18° turno del campionato di Serie A2 Élite, l’Elledì FC crea tanto a partire dalle prime battute di gioco, ma non riesce a sfondare anche per via degli ottimi interventi di Solosi. Dall’altra parte del rettangolo i Saints, arrivati in Piemonte senza lo squalificato Riccardo Milani, sbattono su un solido Lamberti. A sbloccare la partita, a -5’24” dalla fine della prima frazione, ci pensa Andy Dragone (1-0). Il vantaggio giallonero però dura meno di 30″ perché nei pressi della linea di porta il campione Wilde, volto nuovo dei Saints, trova il colpo dell’1-1. La squadra di Ganci non si scompone e con il tacco di pregevole fattura di Cerbone va all’intervallo sul +1 (2-1).

Nella seconda parte del pomeriggio di Caramagna Piemonte, Sorbo sale in cattedra e sigla in due minuti, tra il 2′ e il 4′, la propria doppietta personale che vale il momentaneo 4-1. I Saints accusano il colpo e Dragone non sbaglia il 5-1. Il team di Marcio Moratelli prova a raddrizzare la disputa con il portiere di movimento, ma è ancora l’Elledì ad esultare con il 6-1 di Sandri che chiude anzitempo la pratica.

I piemontesi mantengono l’imbattibilità casalinga, muovono la classifica e si preparano al prossimo turno, in programma sabato 14 febbraio, sul campo dell’Atlante Grosseto.